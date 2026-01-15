台中合法工廠擴廠拚經濟！特定農業區已核定27家、引資近200億元

台中市經發局說，市府持續協助工業區外合法工廠毗連擴廠。統計截至去年底，成功核定特定農業區合法工廠毗連擴廠27家；加計一般農業區案件，全市共54家業者提出申請，已核定45家，可新增產業用地約25.8公頃，預估引進投資金額約200億元，創造約2000個在地就業機會。

經發局表示，行政院在2018年核定工業區外合法工廠毗連擴廠相關審查處理計畫，協助特定農業區合法工廠在不影響農地整體利用原則下，解決產業發展受限問題。申請案件須符合設廠5年以上、非坐落農產業專區、具一定規模且不易遷廠，並於申請前5年內無環保違規紀錄等嚴格條件，且設有受理期限與家數上限，由地方政府負責受理、審查與輔導。

經發局說明，市府審查過程需會同農業、環保、水利、交通、農田水利署、都市發展、地政及區公所等相關單位，依各主管法令逐案檢視，就汙水搭排、灌溉排水、道路通行、周邊農地完整性、隔離設施，以及擴廠必要性與合理性等面向進行審核，確認業者均提出具體可行方案且無反對意見後核定；核定後，每半年定期辦理查核追蹤。

核定案例中，知名糕餅大廠「裕珍馨」投入逾3億元在外埔區興建新廠並擴增產線，全面導入自動化製程、物聯網及大數據分析，並採用綠能設備，成為傳統食品業數位轉型的模範。

此外，深耕神岡逾35年的「正豐梭管」也獲准擴廠。該公司因應二代轉型，將織布機梭管產生的廢棄木材循環再利用，成功研發出具防火、防水特性的「複合實木纖維水泥板」，並取得台日專利。為因應2026年新產品量產，正豐梭管預計投資近3億元擴建900坪廠房，並同步設置2100平方公尺太陽能光電及栽種49棵喬木，實踐綠色生產。