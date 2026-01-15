快訊

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

台中合法工廠擴廠拚經濟！特定農業區已核定27家、引資近200億元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局長張峯源（中）參訪了解「裕珍馨」外埔興建新廠並擴增產線情況。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（中）參訪了解「裕珍馨」外埔興建新廠並擴增產線情況。圖／台中市政府提供

台中市經發局說，市府持續協助工業區外合法工廠毗連擴廠。統計截至去年底，成功核定特定農業區合法工廠毗連擴廠27家；加計一般農業區案件，全市共54家業者提出申請，已核定45家，可新增產業用地約25.8公頃，預估引進投資金額約200億元，創造約2000個在地就業機會。

經發局表示，行政院在2018年核定工業區外合法工廠毗連擴廠相關審查處理計畫，協助特定農業區合法工廠在不影響農地整體利用原則下，解決產業發展受限問題。申請案件須符合設廠5年以上、非坐落農產業專區、具一定規模且不易遷廠，並於申請前5年內無環保違規紀錄等嚴格條件，且設有受理期限與家數上限，由地方政府負責受理、審查與輔導。

經發局說明，市府審查過程需會同農業、環保、水利、交通、農田水利署、都市發展、地政及區公所等相關單位，依各主管法令逐案檢視，就汙水搭排、灌溉排水、道路通行、周邊農地完整性、隔離設施，以及擴廠必要性與合理性等面向進行審核，確認業者均提出具體可行方案且無反對意見後核定；核定後，每半年定期辦理查核追蹤。

核定案例中，知名糕餅大廠「裕珍馨」投入逾3億元在外埔區興建新廠並擴增產線，全面導入自動化製程、物聯網及大數據分析，並採用綠能設備，成為傳統食品業數位轉型的模範。

此外，深耕神岡逾35年的「正豐梭管」也獲准擴廠。該公司因應二代轉型，將織布機梭管產生的廢棄木材循環再利用，成功研發出具防火、防水特性的「複合實木纖維水泥板」，並取得台日專利。為因應2026年新產品量產，正豐梭管預計投資近3億元擴建900坪廠房，並同步設置2100平方公尺太陽能光電及栽種49棵喬木，實踐綠色生產。

經發局強調，市府透過嚴謹審查與持續輔導機制，協助合法工廠在符合規範下因應產業升級需求，同時引導企業導入自動化、綠能與循環經濟作法，兼顧產業發展、農地保護與環境永續，未來將持續推動台中產業穩健升級、投資加值與在地就業成長的良性發展環境。

台中市經發局長張峯源（左二）參訪神岡「正豐梭管」。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（左二）參訪神岡「正豐梭管」。圖／台中市政府提供
台中神岡「正豐梭管」現有廠房。圖／台中市政府提供
台中神岡「正豐梭管」現有廠房。圖／台中市政府提供
台中神岡「正豐梭管」現有廠房。圖／台中市政府提供
台中神岡「正豐梭管」現有廠房。圖／台中市政府提供

農業 農地

延伸閱讀

烘焙坊「小鳥吃吐司」爆惡性倒閉 新北勞工局出手了

影／火太大！台南金屬拋光工廠延燒隔壁工廠 消防討救兵90分鐘撲滅

影／台南金屬拋光工廠濃煙漫天 消防直呼「火勢很大」急找支援

別讓移工宿舍成火場！觀音分隊召管理人特訓 揪出宿舍索命陷阱

相關新聞

獨／大同證實奪北美變壓器大單 攜手美商GIS間接供貨AI巨頭

大同（2371）重電業務傳出斬獲北美指標性訂單，針對市場傳聞大同拿下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資...

台中合法工廠擴廠拚經濟！特定農業區已核定27家、引資近200億元

台中市經發局說，市府持續協助工業區外合法工廠毗連擴廠。統計截至去年底，成功核定特定農業區合法工廠毗連擴廠27家；加計一般...

2026年適合賣房嗎？信義房屋揭三大關鍵助判斷

2025年房市進入「量縮價盤」的冷靜盤整期，成交量明顯下滑，房價卻未出現大幅修正，2026年是否出現新的轉折契機，是外界...

信義房屋發長期發展獎金8.5億 鼓勵業務夥伴自我成長

房市景氣難免波動，房仲龍頭信義房屋為讓業務夥伴能安心在公司深耕專業、長期發展，並不斷追求自我成長，設計「長期發展獎金」制...

賴正鎰：2026建商不購地、少推案 「地主應降20%」

鄉林集團董事長賴正鎰15日表示，預估央行在第三季會有微調放寬政策，但幅度有限，開發商2026年將採取更保守的經營策略，「...

2025房市悲劇結尾！五成建案單周成交掛蛋 「不降不買、低價才買」

住展雜誌發布最新市調，儘管12月受到預售大案進場，推案量達900多億元，為2025年單月表現最佳，但買氣依舊低迷，指標建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。