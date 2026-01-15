快訊

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

信義房屋發長期發展獎金8.5億 鼓勵業務夥伴自我成長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
房仲龍頭信義房屋為讓業務夥伴能安心在公司深耕專業、長期發展，並不斷追求自我成長，設計「長期發展獎金」制度。（圖：信義房屋提供）
房仲龍頭信義房屋為讓業務夥伴能安心在公司深耕專業、長期發展，並不斷追求自我成長，設計「長期發展獎金」制度。（圖：信義房屋提供）

房市景氣難免波動，房仲龍頭信義房屋為讓業務夥伴能安心在公司深耕專業、長期發展，並不斷追求自我成長設計「長期發展獎金」制度，凡年度業績達標，可在任職滿一或兩年後領到這筆獎金。而根據信義房屋內部統計，2025年超過1,000位業務夥伴領到長期發展獎金，總計發出8.5億。

為鼓勵業務夥伴在公司長期發展、自我成長，信義房屋針對年度業績達標者訂定長期發展獎金制度，一般在年度達標後任滿兩年發放，但若達標那一年，業績較前一年成長，則可以提前在任滿一年後發放。以2025年發出的獎金為例，一部分是2023年業務夥伴年度業績達標所爭取到的獎金，另一部分則是2024年達標、且業績較2023年成長者所領到的獎金。

信義房屋提供的長期發展獎金制度，凡業績達標者，透過累積一至兩年領取獎金，既達到長期發展、促進自我成長的作用，更是讓業務夥伴持續保有穩定的獎金收入。許多同仁表示，拿到長期發展獎金，不只是一筆錢，「更是踏實、安定的感覺」，日常才能更安心服務好客戶。

信義房屋指出，在薪酬設計上，除了長期發展獎金，還有業務夥伴個人獎金、團體獎金，公司固定提撥稅後盈餘三分之一作為年終獎金等，獎金發放總額沒有上限，讓夥伴的努力都能被實質回饋。尤其信義房屋全台直營，各縣市分店夥伴都能享有一致、透明的薪酬制度，更是無可取代的保障。

新人部分，信義房屋也提供多元且具成長性的獎酬制度，包括前半年保障月薪5萬元、晉升正職後有固定底薪；若入職前即已取得不動產經紀人證照，任滿半年加發3.6萬元專業證照獎勵金，若入職後才考取，由公司補助函授課程費用，且只要有證照，最高每月都可享9,000元證照加給，以多元方式鼓勵夥伴持續精進專業。

最重要的是，除了實質的薪酬獎勵外，信義房屋更強調「工作成就x人生圓夢」。因集團布局多元，橫跨商用不動產、代銷、建設、海外事業、觀光旅遊及公益等，在信義房屋，更有機會跨足不同專業領域、擁有全方位視野。

農曆年將至，信義房屋持續向優秀人才招手，若於年前報到可享5萬元年前卡位金，給予無痛轉職的保障，即日起於1/31前投遞履歷，並於2/10前報到，即可享有（限定雙北桃竹地區）。詳情可上信義企業集團人才招募網查詢。

信義房屋 自我成長 設計

延伸閱讀

愛四路夜市部分攤商占行穿線引爭議 基市將會勘

海巡正副署長考取無人機證照 盼帶動全署考照熱潮

行政雜事佔9成！實習生入職不到一周想閃人 前輩搖頭：為了它請撐下去

竹縣2026年起推台語認證 通過可領800至1萬2000元不等獎勵金

相關新聞

獨／大同證實奪北美變壓器大單 攜手美商GIS間接供貨AI巨頭

大同（2371）重電業務傳出斬獲北美指標性訂單，針對市場傳聞大同拿下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資...

台中合法工廠擴廠拚經濟！特定農業區已核定27家、引資近200億元

台中市經發局說，市府持續協助工業區外合法工廠毗連擴廠。統計截至去年底，成功核定特定農業區合法工廠毗連擴廠27家；加計一般...

2026年適合賣房嗎？信義房屋揭三大關鍵助判斷

2025年房市進入「量縮價盤」的冷靜盤整期，成交量明顯下滑，房價卻未出現大幅修正，2026年是否出現新的轉折契機，是外界...

信義房屋發長期發展獎金8.5億 鼓勵業務夥伴自我成長

房市景氣難免波動，房仲龍頭信義房屋為讓業務夥伴能安心在公司深耕專業、長期發展，並不斷追求自我成長，設計「長期發展獎金」制...

賴正鎰：2026建商不購地、少推案 「地主應降20%」

鄉林集團董事長賴正鎰15日表示，預估央行在第三季會有微調放寬政策，但幅度有限，開發商2026年將採取更保守的經營策略，「...

2025房市悲劇結尾！五成建案單周成交掛蛋 「不降不買、低價才買」

住展雜誌發布最新市調，儘管12月受到預售大案進場，推案量達900多億元，為2025年單月表現最佳，但買氣依舊低迷，指標建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。