信義房屋發長期發展獎金8.5億 鼓勵業務夥伴自我成長

房市景氣難免波動，房仲龍頭信義房屋為讓業務夥伴能安心在公司深耕專業、長期發展，並不斷追求自我成長，設計「長期發展獎金」制度，凡年度業績達標，可在任職滿一或兩年後領到這筆獎金。而根據信義房屋內部統計，2025年超過1,000位業務夥伴領到長期發展獎金，總計發出8.5億。

為鼓勵業務夥伴在公司長期發展、自我成長，信義房屋針對年度業績達標者訂定長期發展獎金制度，一般在年度達標後任滿兩年發放，但若達標那一年，業績較前一年成長，則可以提前在任滿一年後發放。以2025年發出的獎金為例，一部分是2023年業務夥伴年度業績達標所爭取到的獎金，另一部分則是2024年達標、且業績較2023年成長者所領到的獎金。

信義房屋提供的長期發展獎金制度，凡業績達標者，透過累積一至兩年領取獎金，既達到長期發展、促進自我成長的作用，更是讓業務夥伴持續保有穩定的獎金收入。許多同仁表示，拿到長期發展獎金，不只是一筆錢，「更是踏實、安定的感覺」，日常才能更安心服務好客戶。

信義房屋指出，在薪酬設計上，除了長期發展獎金，還有業務夥伴個人獎金、團體獎金，公司固定提撥稅後盈餘三分之一作為年終獎金等，獎金發放總額沒有上限，讓夥伴的努力都能被實質回饋。尤其信義房屋全台直營，各縣市分店夥伴都能享有一致、透明的薪酬制度，更是無可取代的保障。

新人部分，信義房屋也提供多元且具成長性的獎酬制度，包括前半年保障月薪5萬元、晉升正職後有固定底薪；若入職前即已取得不動產經紀人證照，任滿半年加發3.6萬元專業證照獎勵金，若入職後才考取，由公司補助函授課程費用，且只要有證照，最高每月都可享9,000元證照加給，以多元方式鼓勵夥伴持續精進專業。

最重要的是，除了實質的薪酬獎勵外，信義房屋更強調「工作成就x人生圓夢」。因集團布局多元，橫跨商用不動產、代銷、建設、海外事業、觀光旅遊及公益等，在信義房屋，更有機會跨足不同專業領域、擁有全方位視野。

農曆年將至，信義房屋持續向優秀人才招手，若於年前報到可享5萬元年前卡位金，給予無痛轉職的保障，即日起於1/31前投遞履歷，並於2/10前報到，即可享有（限定雙北桃竹地區）。詳情可上信義企業集團人才招募網查詢。