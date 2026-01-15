獨／大同證實奪北美變壓器大單 攜手美商GIS間接供貨AI巨頭

大同（2371）重電業務傳出斬獲北美指標性訂單，針對市場傳聞大同拿下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資料中心綠能變電器大單，大同公司15日作出正式回應。

大同表示，雖然涉及客戶隱私與商業機密不便針對個別客戶深入表示意見，但證實近期確實與美國本土電力設備開發商GIS（Grid Infrastructure Solutions）共同取得北美電力公司的系列變壓器訂單，其中包括345kV電力變壓器，而該家電力公司客戶也確實為美國多家重量級AI及數據巨頭提供完整電力服務。

大同指出，北美一向是大同重點開發的市場，公司已長期布局北美電力設備領域。此次與GIS建立密切合作關係，對大同在美國的發展具有實質效益。

據悉，GIS在美國擁有多項大型AI與綠能電力工程實績，其合作夥伴更是美國AIDC（AI資料中心）的主要供電來源，大同透過與GIS的戰略結盟，成功讓台灣製造的變壓器產品進入國際大型工程供應鏈。

大同強調，此次獲單不僅反映出大同電力設備在國際大型工程供應鏈中的能見度，也顯示其技術實力已獲北美電力市場認可。

大同重電事業群近期在總經理張松鑌帶領下，積極對接國際市場。法人看好，藉由與GIS建立密切合作，象徵大同已成功打入全球頂尖AI算力供應鏈，其營運將迎來顯著成長動能。