整理包／土方之亂不只建商有事還衝擊房價 政府應變能平息風暴？

在高雄美濃大峽谷事件爆發後，政府於今年1月正式推行「營建剩餘土石方全流向管制」新制，要求所有清運車輛安裝GPS並使用電子聯單，以杜絕非法傾倒與灰色交易。然而，政策雖立意良善，卻因配套不足與基礎設施尚未到位，導致全台工程建案大規模延宕，甚至停工，進而引發「土方之亂」。

這場「土方之亂」不僅凸顯政策推行過程中急就章的問題，也揭示了台灣在公共工程與建築產業管理上的結構性缺陷，本文將解讀「土方之亂」的成因、衝擊與政府的因應。

文章目錄 為何會有土方之亂？

新制度有哪些差異？

土方之亂有哪些衝擊？

官方提出應變措施





新制上路急又全面：1月1日實施「營建剩餘土石方全流向管制」，要求所有載運土方的砂石車加裝GPS定位並使用電子聯單追蹤，中央公布後，短期內約1萬5000輛砂石車僅3000多輛完成裝置，運輸體系因車輛不足而瀕臨癱瘓。

合法收納場域嚴重不足：全台僅約140家合法土資場，量能無法支撐龐大工程需求，新設土資場須經環評、工業區或環保審查，程序動輒兩至三年，短期內難以增加容量。

土方去化機制未立即到位：政府雖宣布簡化程序、擴增公共工程土方去處，但臨時暫置場與交換機制尚在規畫階段，尚未落實，土方無處可去，加上部分場主趁勢哄抬價格，建商清運成本暴漲，甚至高於購新土成本。





內政部國土管理署推行的營建剩餘土石方全流向管理新制已於2026年1月1日正式全面實施。此項新制旨在透過數位化與自動化監控，徹底杜絕過去非法傾倒與虛報數量的「灰色地帶」。

聯單系統：由紙本轉為電子化

舊制：採用傳統紙本聯單，容易發生虛偽申報、偽造記錄或甚至出現「假聯單」的情況。

新制：全面推動使用「營建剩餘土石方電子聯單系統」（網頁版與APP），清運車輛必須透過電子聯單進行進出點申報。稽查人員可掃描QR Code即時查驗車籍資料與行車軌跡。

車輛監控：強制安裝GPS定位

舊制：並未強制所有清運車輛安裝即時追蹤系統，導致行車路徑無法全程掌控，常有車輛不實繞場或在農田、魚塭非法傾倒。

新制：所有載運營建剩餘土石方的車輛 必須安裝經審驗合格之GPS即時追蹤系統。若車輛未裝機或行車軌跡偏離核准路線，系統將自動示警。

場站管理：取消轉運功能

舊制：土石方資源堆置處理場（土資場）具有「轉運功能」，可能成為業者規避流向管制、反覆運送（繞場）的漏洞。

新制：取消土資場的轉運功能，要求土石方必須直接送往最終收容處理場所或進行資源再利用，以落實「一條龍」的全流向管控。

稽查與裁罰機制

舊制：依賴人工隨機攔檢，效率較低且難以追蹤過往軌跡。

新制：以結合衛星影像比對與「電子圍籬」監控違規熱點。未符合新制規定者（如未裝GPS或未使用電子聯單），可依《廢棄物清理法》處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

美濃大峽谷遭回填廢棄物，去年橋頭地檢署檢察官帶隊開挖釐清廢棄物填埋狀況，發現黑色汙泥夾雜紅磚。圖／聯合報系資料照片





雖然土方之亂是建商和政府之間的管理問題，但由於全台工程和建案都可能因此延宕，而且新措施對於建商的成本增加可能被轉嫁給消費者，因此對於房價與預售屋也可能出現衝擊，影響計畫購屋者的權益，以下是衝擊的幾大面向：

工地停擺與工期延宕

全台停工潮：因新制要求車輛必須安裝GPS且土資場需具備電子對接系統，許多未及更換設備的車輛與場站無法開單清運，導致全台大量開挖中的工地因土方無法載走而陷入停擺。

預售屋延後交屋：停工直接導致工期拉長，已售出的預售屋可能面臨大規模延後交屋的合約糾紛。

清運成本暴漲

清運單價跳升：由於合法且符合新制規定的車輛與收容場「一車難求」，清運單價在短時間內出現翻倍甚至數倍的極端漲幅，部分地區甚至傳出成本飆漲10倍。

設備成本增加：清運業者須負擔GPS安裝及電子聯單系統的操作成本，這些費用最終轉嫁至建商或消費者。

房市與經濟風險

房價轉嫁效應：專家憂心營建成本暴漲將成為房價居高不下的藉口，進一步推升購屋負擔。

爛尾樓危機：中小型建商若無法負荷暴增的土方處置預算，可能導致資金斷鏈，引發區域性的「爛尾樓」連鎖效應。

裝修費上揚：小型裝修工程同樣受限於清運困難，居家裝潢報價隨之調升。

土方之亂不僅影響營建業者的營運，對房價與預售屋也帶來衝擊。圖／聯合報系資料照片





近日行政院、內政部邀集出土較多的直轄市討論餘土去化，共有四大方向協助地方政府解決土方問題，包括擴充去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、開放小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS。

擴充去處

國土署與交通部協調後，台北港收容北北基桃竹約3000萬方土石方、台中港收容200萬方、彰濱工業區收容104萬方、高雄市南興計畫的暫置與填埋大概700萬方，等到118年高雄港也可開放3615萬方，能解決嘉義縣市、台南市及高雄市的土方去化問題。另地方政府的大型填埋場還可收受1011萬方，今年度新竹縣會再加一場300萬方填埋型的土資場。

簡化土石運送

原先土方運送流程是從公共工程、民間工程產生的土石方A點，運送到土資場B點，再運送到最終使用場所C點，但像新北市、高雄市都有土石方自治條例，就可簡化，可直接從A點到C點，有價、可直接利用或未夾雜廢棄物的土石方，可不經土資場加工分類，簡化處理流程。

開放小貨車裝載砂石土方

另有業者反映市區道路狹小，盼小型工程車也可載運土石方，國土署表示這部分已協商交通部同意，小貨車只要不超載，且符合道路規範，也可載運土石方。