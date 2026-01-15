賴正鎰：2026建商不購地、少推案 「地主應降20%」

鄉林集團董事長賴正鎰15日表示，預估央行在第三季會有微調放寬政策，但幅度有限，開發商2026年將採取更保守的經營策略，「不購地、少推案、建照展期」。

他預估2026年，雙北「量縮、價微揚」，仍有2至3%的漲幅，其餘六都及台灣省則是「價平、量縮」的格局。

另外，蓋房子最大成本是土地，預估今年土地價格應該再降20%，房市才可能恢復交易與生機。

賴正鎰表示，央行2024年9月實施第七波信用管制後，預估2025年的總推案量是1.8兆元，但受到18個月開工令管制，不得不開工推案，實際仍保有2.1兆元。預估2026年全台全年總推案量年減6%，約在1.9兆元至2兆元。

他表示，2025年與2026年賣得動的房子，關鍵在品牌、產品定位與設計、地段、總價位。現在幾乎都已經是40坪以下的產品當道，幾乎看不到50坪以上的產品。

值得注意的是，受全球AI資料中心與電網升級影響，全球金銀銅等貴金屬缺貨，大幅漲價，其中銅價去年漲35%，線纜廠今年已公告或準備調漲產品售價，以反映成本，此一AI發展趨勢未來可能造成房價成本上揚。

賴正鎰表示，開發商現已面臨困境，建議央行水龍頭再多開大一點，豪宅限貸令，台北7000萬元標準應提高到8000萬元，新北市6000萬元提高到7000萬元，其餘六都4000萬元提高到5000萬元。

另外建商開發商目前的土建融貸款減至剩4成，建議應適度放寬到6成，讓現金流保持穩定，同時取消18個月開工令。政府應讓市場供給維持自由化，開發商不需要被逼著開工。

另外針對「虛坪改革制度」，賴正鎰表示，在房市現況不佳情況下，若還要修法實施虛坪改革，將會導致市場新舊制混亂，建議應先暫緩，政府應多方研議商討出更好的方法，再行公告或修法實施。