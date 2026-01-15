春節將至 衛福部提出四大策略平穩醫療量能
農曆春節將至，衛生福利部為確保連假期間民眾就醫權益與醫療量能平穩，正式啟動「115年春節醫療量能整備專案」。針對歷年春節急診人次為平時1.5至1.7倍之特性，衛福部今年投入約16億元經費，推動四大策略，力求達成「重症不漏接、輕症有分流、醫護有獎勵」之目標。
衛福部提出四大核心策略，首先，提早因應：提早盤點各院開診情形，並自1月12日起新增監控全國急救責任醫院7項醫療量能指標，由各地方衛生局落實督導，確保即時掌握變動。
第二，患者分流：鼓勵醫院於大年初一至初三開設「傳染病特別門診」；六都13處「假日輕急症中心（UCC）」春節不打烊，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞；第三，擴充醫療量能：春節期間診察費與護理費100%加成，並規定八成獎勵金發予第一線工作人員，實質感謝醫護辛勞。
第四，強化區域聯防：透過衛福部、地方衛生局及各區域緊急醫療應變中心（REMOC）及轉診網絡緊密聯繫，必要時啟動跨區協調與轉診分流。
衛福部提醒：春節期間若有就醫需求，民眾可多利用「全民健保行動快易通」APP查詢鄰近診所或UCC中心開診資訊，將急診資源留給急重症病患。此外，慢性病連續處方箋給藥用罄日介於春節期間（2/14~2/22）者，可提前自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）用藥，確保春節期間用藥不中斷。
衛福部再次感謝全國醫護人員於春節期間的堅守與貢獻，政府將全力支援，與民眾共同守護健康防線。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言