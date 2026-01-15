快訊

高保障倍數壽險成資產大戶最愛 8大態樣會被國稅局盯上

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

春節將至 衛福部提出四大策略平穩醫療量能

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

農曆春節將至，衛生福利部為確保連假期間民眾就醫權益與醫療量能平穩，正式啟動「115年春節醫療量能整備專案」。針對歷年春節急診人次為平時1.5至1.7倍之特性，衛福部今年投入約16億元經費，推動四大策略，力求達成「重症不漏接、輕症有分流、醫護有獎勵」之目標。

衛福部提出四大核心策略，首先，提早因應：提早盤點各院開診情形，並自1月12日起新增監控全國急救責任醫院7項醫療量能指標，由各地方衛生局落實督導，確保即時掌握變動。

第二，患者分流：鼓勵醫院於大年初一至初三開設「傳染病特別門診」；六都13處「假日輕急症中心（UCC）」春節不打烊，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞；第三，擴充醫療量能：春節期間診察費與護理費100%加成，並規定八成獎勵金發予第一線工作人員，實質感謝醫護辛勞。

第四，強化區域聯防：透過衛福部、地方衛生局及各區域緊急醫療應變中心（REMOC）及轉診網絡緊密聯繫，必要時啟動跨區協調與轉診分流。

衛福部提醒：春節期間若有就醫需求，民眾可多利用「全民健保行動快易通」APP查詢鄰近診所或UCC中心開診資訊，將急診資源留給急重症病患。此外，慢性病連續處方箋給藥用罄日介於春節期間（2/14~2/22）者，可提前自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）用藥，確保春節期間用藥不中斷。

衛福部再次感謝全國醫護人員於春節期間的堅守與貢獻，政府將全力支援，與民眾共同守護健康防線。

春節 衛福部 醫護人員

延伸閱讀

太平山春節旅遊攻略 開園時間、蹦蹦車班次、車流管制一次看

屏東伯大尼3千鍋羊肉爐義賣 醫奉獎牙醫師當公益大使

台積電百萬股票獎落誰家？ 萊爾富馬年福袋首位幸運兒出爐了

新竹漁港新直銷中心春節前開放 配合普發消費金推加倍券

相關新聞

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

每年乖乖做抹片…她照超音波才知罹癌 婦科醫：4大檢查不可少

卵巢癌因早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「寧靜的殺手」，不少患者確診時已屬中晚期。婦產科醫師蘇阿軒昨(14)日在臉書分享一起親身診療經歷，提醒女性千萬別以為「每年做子宮頸抹片就夠了」，否則恐錯失救命關鍵。

首颱洛鞍估下午生成帶來水氣 下周一起冷空氣先濕後乾低溫11度

中央氣象署預報員趙竑上午指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓預估最快下午發展成今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉向東...

穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸

「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。她並點名北部與南部百貨內的香奈兒專賣店，曾多次讓她留下不佳印象。

韓團BTS甫公布高雄開唱…傳出房價上漲9倍 高市觀光局啟動稽查

韓國天團BTS預計今年11月到高雄世運主場館開唱，前天訊息揭露後引發粉絲搶訂住房，有網友在網路發文檢舉訂房平台疑似透過社...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。