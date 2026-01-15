春節將至 衛福部提出四大策略平穩醫療量能

農曆春節將至，衛生福利部為確保連假期間民眾就醫權益與醫療量能平穩，正式啟動「115年春節醫療量能整備專案」。針對歷年春節急診人次為平時1.5至1.7倍之特性，衛福部今年投入約16億元經費，推動四大策略，力求達成「重症不漏接、輕症有分流、醫護有獎勵」之目標。

衛福部提出四大核心策略，首先，提早因應：提早盤點各院開診情形，並自1月12日起新增監控全國急救責任醫院7項醫療量能指標，由各地方衛生局落實督導，確保即時掌握變動。

第二，患者分流：鼓勵醫院於大年初一至初三開設「傳染病特別門診」；六都13處「假日輕急症中心（UCC）」春節不打烊，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞；第三，擴充醫療量能：春節期間診察費與護理費100%加成，並規定八成獎勵金發予第一線工作人員，實質感謝醫護辛勞。

第四，強化區域聯防：透過衛福部、地方衛生局及各區域緊急醫療應變中心（REMOC）及轉診網絡緊密聯繫，必要時啟動跨區協調與轉診分流。

衛福部提醒：春節期間若有就醫需求，民眾可多利用「全民健保行動快易通」APP查詢鄰近診所或UCC中心開診資訊，將急診資源留給急重症病患。此外，慢性病連續處方箋給藥用罄日介於春節期間（2/14~2/22）者，可提前自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）用藥，確保春節期間用藥不中斷。

衛福部再次感謝全國醫護人員於春節期間的堅守與貢獻，政府將全力支援，與民眾共同守護健康防線。