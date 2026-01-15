2025房市悲劇結尾！五成建案單周成交掛蛋 「不降不買、低價才買」

住展雜誌發布最新市調，儘管12月受到預售大案進場，推案量達900多億元，為2025年單月表現最佳，但買氣依舊低迷，指標建案中，有一半出現單周不到10組賞屋組數、或是單周交易掛蛋窘況，「不降不買、低價才買」還是主旋律。

「住展風向球」12月分數38.7分，與11月持平，燈號維持衰退的黃藍燈，六大構成項目呈現「二升、二降、二平」，預售屋推案量、新成屋戶數上升，來客組數、待售建案數分數下滑，成交組數、議價率持平。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，12月預售案量接力前月年底推案潮，總推案量達900多億元，比前月增100多億元，為今年單月表現最佳。

指標案有總銷300億元的新北市新莊副都心的興富發建設商辦案，以及永和區知名大陳義胞都更案也有約250億元案量，達百億元量體的還有泰山區塭仔圳重劃區的寶佳建設新案，輔以桃園市的平鎮區、楊梅區二線地帶亦公開兩案達40~50億元總銷金額，遂顯熱度。

新成屋市場供給也走高，比前月增百餘戶，惟也僅300多戶，台北市大同區、新北市中和區各有推出40多戶的新案就為指標，陳炳辰表示，先建後售產品大多按照規畫登場，要是今年就得亮相則更受限貸款狀況而難有佳績，不得不推始讓量能有所起伏。

需求面銷況慘澹依舊，指標建案每週平均來客組數、成交組數各為12.3組與0.9組，有五成的建案出現單周不到10組的賞屋組數，或是單周交易掛蛋窘況，眼下除了知名建案、新開案有個案表現外，在議價率仍在一成以內所代表的房價未明顯滑落下，也會有如台北市南港區、桃園市楊梅區，與新北市三重區、板橋區、新莊區等地的相對平價案尚具案場溫度，「不降不買、低價才買」還是主旋律。

建商大推案，買氣未跟進下，舊案無法快銷，待售建案數量遂走升至1481案，比前月增近30案，尤其是台北市與桃園市，而台北市因房價高令銷售上較慢，建商大抵心裡有譜，但投資熱區桃園市儼然窘況難解，如今桃園市在新興地帶的大園、觀音區，以及高房價的青埔都未見銷售曙光，待售量體龐大得密切留意賣壓。

陳炳辰指出，2025年新建案市場寫下悲劇完結篇，新的一年雖有不少機會，如央行打房態度不再過度強硬、降息趨勢，或是選舉因素的房市政策牛肉，和股市過熱的獲利了結轉向房地產，但都不算直接性利多，谷底反彈可期待之餘，力道有待商榷。