豊漁餐飲踩油門！首季預計展店13至15家 並於全台推出4至6個新品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

豊漁餐飲集團（7847）2026年開年即趁勝追擊。繼上個月跨年日雙品牌進駐台北101，旗下 「季樂和牛鐵板燒」 與 「牛喜壽喜燒水炊鍋」 15日攜手進駐板橋車站2樓環球購物中心。此次展店不僅是牛喜第8家門市，同時也是季樂首度跨足新北市、開出的第7家分店，持續深化雙北生活圈。

豊漁餐飲集團營運長黃永凱指出，板橋車站匯集高鐵、台鐵與捷運轉乘人流，具備穩定的通勤族、家庭客與假日消費族群，是新北市指標性的交通與商業樞紐，「此次以雙品牌同步進駐，正是看準板橋市場結構多元、消費力穩定，希望透過不同價位與用餐情境的組合，放大坪效與品牌互補效益，為後續展店建立可複製的成功模式。」

「牛喜壽喜燒水炊鍋」以個人鍋物設計，呈現關西風日式壽喜燒與博多風水炊鍋，「季樂和牛鐵板燒」則主打「和牛也能天天享用」的親民奢華體驗，以日本A5和牛為核心，結合龍蝦、干貝、活鮑魚等高級食材，打造不到千元即可享用的豪華套餐。

豊漁餐飲集團2025 年合併營收10.02 億元，再創新高。展望2026年，集團將持續擴大營運規模，第1季預計再展店13～15家，並於全台推出4～6個新品牌，補強民生型餐飲版圖，同時維持精緻餐飲的品牌高度。

在新品牌布局上，集團規劃三大發展方向。首先，將推出由米其林星級團隊操刀的美式休閒餐飲品牌，該品牌由名廚 Paul Lee 規劃研發，以其擅長的 comfort food 為核心，延伸至更親民的用餐場景，預計進駐台北信義區百貨商場。其次，延續集團在高端肉品領域的優勢，規劃推出 A5 和牛個人炭烤燒肉品牌，主打日本 A5 和牛產地直送，結合北海道成吉思汗燒肉技法與炭火燒炙，鎖定單人用餐需求，為百貨美食街型態導入具辨識度的和牛燒肉選擇。第三，持續深耕日式精緻餐飲版圖，承襲「初魚」品牌基因，除位於台北民生社區富錦街、預計本月開幕的日式早午餐品牌「朝炭」，由前盈科副主廚余沁儒（Eden）領軍，主打炭火烤魚與現煮釜飯，打造貼近日常的板前料理體驗外，另規劃推出日式天婦羅割烹品牌，落腳台中，進一步擴大中部高端餐飲布局。

豊漁餐飲集團表示，隨著新品牌陸續到位、雙北與全台商場布局持續展開，集團將在穩健控管風險的前提下，持續放大營運規模，迎向新一階段成長。

餐飲 台北101 布局

