快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

滙豐銀行攜手世界展望會 13.5萬美元投入長期災後復原

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
滙豐銀行投入13.5萬美元，支持台灣世界展望會的災後重建計畫，由滙豐銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅 (右) 代表捐贈。圖／滙豐銀行提供
滙豐銀行投入13.5萬美元，支持台灣世界展望會的災後重建計畫，由滙豐銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅 (右) 代表捐贈。圖／滙豐銀行提供

去年數起強颱、豪雨與複合型災害重創台灣多處地區，滙豐（台灣）商業銀行宣布投入13.5萬美元專款，支持台灣世界展望會針對丹娜絲風災、花蓮馬太鞍堰塞湖溢流事件及鳳凰颱風等天災，進行災害重建計畫。滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅與台灣世界展望會董事長林啓峰，日前共同出席捐贈儀式。

陳志堅表示，滙豐銀行持續關注社區與環境的發展，這也是集團永續策略的一部分。此次捐贈，是滙豐銀行對社區與家庭的一份承諾；除了資金投入，也號召同仁擔任志工，希望能發揮拋磚引玉的效果，凝聚更多企業力量共同強化台灣社會的韌性。

本次捐贈的13.5萬美元，以短、中、長期分階段進行。2025年7月丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，滙豐銀行透過世界展望會發放物資提供災民支持，並提供緊急避難包及家庭儲糧箱。

2025年 9月花蓮馬太鞍堰塞湖事件，及11月鳳凰颱風引發複合式洪水災情後，滙豐銀行以中、長期災後復原計畫為主，與世界展望會共同推動災後創傷減壓及喘息紓壓團體、社區防減災宣導與自主防災訓練、社區女力培力，與社區產業復原等方案，以多面向的支持陪伴民眾走過災後復原路。

滙豐銀行自2022年起與世界展望會展開長期合作，捐助支持台東蝸牛養殖、阿里山蜜蜂養殖等在地產業。2026年進一步提升捐助規模，將家庭培力方案擴大至更多縣市，並結合理財講座與防災訓練，全面提升家庭的風險應對能力與韌性。

2024年4月花蓮遭受強震後，滙豐銀行亦透過世界展望會捐贈15萬美元，推動中、長期災後重建計畫，積極推廣「預防性防災」的觀念，協助民眾培養防減災風險管理的能力知識。

災後 家庭 花蓮

延伸閱讀

花蓮檢調追查馬太鞍溪洪患撤離不實！當庭逮捕光復鄉長林清水聲押禁見

花蓮光復洪災滿百餘日 鄉長林清水晚間赴地檢署複訊

馬太鞍洪災19死5失蹤誰該負責？災民質疑撤離未落實公所被查剛好而已

新店碧瑤社區擋土牆坍塌後續難解 私權修繕成最大關卡

相關新聞

緩解「土方之亂」 國土署祭4配套

內政部國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，掀起「土方之亂」，國土署昨祭出四項措施協助業者度過陣痛期，此外，...

精銳建設深耕 ESG 達20年 許願樹攜手藝術團體推廣美學

深耕中台灣的精銳建設長期關注偏鄉，從一開始贊助南投信義鄉地利國小營養早餐連續十年，2015年開辦「許願樹美學啟蒙計畫」邁...

2025年十大企業併購排行 家樂福台灣、新新併…哪些併購最引發關注？

2025神回顧｜家樂福被統一收購之後，會變成「大統一」？連第一杯珍奶的翰林茶館也易主，2025年的企業併購潮，正在改寫我們熟悉的品牌版圖。

台泥 DAKA 再生資源利用中心 已為花蓮去化逾10萬噸垃圾

台泥 DAKA 再生資源利用中心今日宣布，自 2023 年 7 月試運轉截至 2025 年 12 月底，累計為花蓮去化的...

「不降不買、低價才買」 五成建案單周交易掛蛋

住展雜誌發布最新推案市場調查，各地銷況慘澹依舊，指標建案每周平均來客組數僅12組、一周平均成交0.9組，五成建案出現單周...

嘉義台積員工將進駐！3台北人合資南下太保買房 屋主大賺1,930萬出場

台積電嘉義2座CoWoS先進封裝廠已陸續裝機測試，預估今年將迎來首波員工進駐，但員工還沒到，義嘉太保房價已漲翻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。