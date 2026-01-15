滙豐銀行攜手世界展望會 13.5萬美元投入長期災後復原

去年數起強颱、豪雨與複合型災害重創台灣多處地區，滙豐（台灣）商業銀行宣布投入13.5萬美元專款，支持台灣世界展望會針對丹娜絲風災、花蓮馬太鞍堰塞湖溢流事件及鳳凰颱風等天災，進行災害重建計畫。滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅與台灣世界展望會董事長林啓峰，日前共同出席捐贈儀式。

陳志堅表示，滙豐銀行持續關注社區與環境的發展，這也是集團永續策略的一部分。此次捐贈，是滙豐銀行對社區與家庭的一份承諾；除了資金投入，也號召同仁擔任志工，希望能發揮拋磚引玉的效果，凝聚更多企業力量共同強化台灣社會的韌性。

本次捐贈的13.5萬美元，以短、中、長期分階段進行。2025年7月丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，滙豐銀行透過世界展望會發放物資提供災民支持，並提供緊急避難包及家庭儲糧箱。

2025年 9月花蓮馬太鞍堰塞湖事件，及11月鳳凰颱風引發複合式洪水災情後，滙豐銀行以中、長期災後復原計畫為主，與世界展望會共同推動災後創傷減壓及喘息紓壓團體、社區防減災宣導與自主防災訓練、社區女力培力，與社區產業復原等方案，以多面向的支持陪伴民眾走過災後復原路。

滙豐銀行自2022年起與世界展望會展開長期合作，捐助支持台東蝸牛養殖、阿里山蜜蜂養殖等在地產業。2026年進一步提升捐助規模，將家庭培力方案擴大至更多縣市，並結合理財講座與防災訓練，全面提升家庭的風險應對能力與韌性。

2024年4月花蓮遭受強震後，滙豐銀行亦透過世界展望會捐贈15萬美元，推動中、長期災後重建計畫，積極推廣「預防性防災」的觀念，協助民眾培養防減災風險管理的能力知識。