精銳建設深耕 ESG 達20年 許願樹攜手藝術團體推廣美學

深耕中台灣的精銳建設長期關注偏鄉，從一開始贊助南投信義鄉地利國小營養早餐連續十年，2015年開辦「許願樹美學啟蒙計畫」邁入第三個10年。2025年邀請「NTSO臺灣青年交響樂團-木管五重奏」、「米可吉他」及「極至體能舞蹈團」3個藝文團體深入台中、苗栗共9所國中、小學，為孩子們開啟多元藝術視野。

精銳建設總經理吳秋凉表示，「許願樹美學啟蒙計畫」多年來持續依據學校及學生回饋滾動調整，最初邀請美學教師深入偏鄉授課，也曾安排專車接送學生至演藝廳欣賞節目、參觀藝術展覽。近年讓藝術團體直接進駐校園，從單堂美學課擴展成大型藝術活動，邀請的表演團體類型也更多元。

這次參與計畫的學校包括苗栗縣林森、圳頭、南湖、華興、大湖國小及大湖國中，以及台中市復興、龍津國小與龍津國中。學生們沉浸式欣賞音樂、舞蹈、戲劇演出，表演團體也設計互動環節，期盼透過體驗，培養學生們對藝術的興趣，播下美學種子。

成立於2008年的米可吉他，這次由5位老師至3所學校演出。其中，鄰近九二一地震教育園區的復興國小讓樂團印象深刻。團長趙柏群表示，全校僅47名學生，但每位小朋友都能看五線譜、吹奏陶笛。團隊在50分鐘演出後，安排木箱鼓、陶笛、烏克麗麗等體驗課，提升參與感。

精銳建設致力推行「生活美學」，品牌部組長林思妤表示，「美，是沒有距離的。」邀請的三組藝術團體皆具國家級或國際級水準，直接走進校園，讓偏鄉孩子無需舟車勞頓也能欣賞高水準演出。透過沉浸式的美學體驗，學生們得以探索自我、看見興趣所在，期盼「許願樹」在他們心中播下啟蒙種子。