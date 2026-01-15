台泥 DAKA 再生資源利用中心 已為花蓮去化逾10萬噸垃圾

台泥 DAKA 再生資源利用中心今日宣布，自 2023 年 7 月試運轉截至 2025 年 12 月底，累計為花蓮去化的垃圾量已正式突破 10 萬噸大關，不僅實質緩解花蓮長年的垃圾圍城危機，更在經歷強震與多次極端氣候災情的近兩年半間，驗證了台泥與在地共患難的環境韌性。

位於台泥和平廠的 DAKA 再生資源利用中心透過水泥窯高溫協同處理技術結合氣化爐，將垃圾與事業廢棄物轉化為製程替代原料與燃料，實踐幾乎「零底渣」的目標。相較過往跨縣市轉運模式，這 10 萬噸垃圾的在地循環大幅減輕了蘇花公路交通負擔，累計減碳效益達 5.2 萬噸，並避免約 4,840 噸掩埋產生的甲烷排放。

為消除鄰里疑慮，台泥於觀光勝地 DAKA 園區設置 24 小時環境數據即時連線看板，並主動邀請在地和平澳花村部落意見領袖與多梯次的和平村民實地走訪；場館內規劃設置「鸚鵡螺圖書館」與「百蕨園」，成功將生硬工業設施轉型為具溫度的文化與環境教育場域，調查顯示高達 91.46% 的參訪村民對於「台泥 DAKA 再生資源利用中心」無異味、環境整潔表示高度認同。

這種連結產業與環境的共好模式，也讓台泥進一步確認自身在循環體系中的分工職責。身為同時擁有水泥廠與混凝土廠的企業，台泥認為分布全台各地的預拌混凝土廠與同業們，皆致力於處理性質穩定的工業副產品如飛灰與爐石粉，將其轉化為替代膠結材以降低碳排放。

台泥強調，旗下混凝土廠在資源化過程中，必須嚴格遵守政府規範的替代膠結材摻配標準，以確保工程結構的絕對安全與品質穩定，資源循環不應只是追求去化量，更應以建築安全為最高準則。

台泥旗下和平及蘇澳水泥廠則承擔了技術難度更高的半導體、化學纖維、電力、鋼鐵、營建等台灣經濟命脈產業之廢棄物處理，2025 年共計處理逾100萬噸。台泥指出，這類工業廢棄物成分多元、組成複雜或難以透過一般物理方式回收，唯有運用水泥窯均溫 1,300 度的極高溫核心技術，透過長滯留時間與完全熱分解，將廢棄物分子結構徹底礦物化，轉化為水泥熟料的一部分；由於極高溫環境能確保處置過程全面無害化，是社會廢棄物處置不可替代的最後一道防線，這也正是本土水泥業不能被大量進口水泥替代的戰略意義所在。

台泥指出，進口水泥商雖能提供建材原料，卻無法協助台灣處理性質複雜的廢棄物，一旦本土水泥窯因為產能利用率受進口衝擊逐年下降、甚至被迫停止運轉，台灣關鍵產業產生的廢棄物亦將立即面臨去化瓶頸，嚴重衝擊國家環境韌性。台泥表示，透過「水泥窯高溫無害化」與「混凝土綠色資源化」雙軌並進，相信也是本土建材業追求永續共好的共同目標。