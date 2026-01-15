「不降不買、低價才買」 五成建案單周交易掛蛋

住展雜誌發布最新推案市場調查，各地銷況慘澹依舊，指標建案每周平均來客組數僅12組、一周平均成交0.9組，五成建案出現單周不到10組賞屋組數、單周交易掛蛋窘況，「不降不買、低價才買」還是房市主旋律。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，12月預售案量接力年底推案潮，總推案量達900多億元，為今年單月表現最佳，比前一個月再增100多億元。

指標案包括預估總銷300億元的新北市新莊副都心的興富發建設商辦案，永和區知名大陳義胞都更案也有約250億元案量，達百億元量體的還有泰山區塭仔圳重劃區的寶佳建設新案。

新成屋市場供給也走高，比前一個月增百餘戶，台北市大同區、新北市中和區各有推出40多戶的新案。

建商大推案，買氣未跟進下，舊案無法快銷，待售建案數量走升至1481案，比前月增近30案，其中桃園市新興地帶的大園、觀音區，以及高房價的青埔都未見銷售曙光，待售量體龐大得密切留意賣壓。

陳炳辰指出，2025年新建案市場寫下悲劇完結篇，新的一年有不少機會，如央行打房態度不再過度強硬、降息趨勢，選舉政策牛肉，和股市過熱的獲利了結轉向房地產，但都不算直接性利多。

接下來在新北市中和區、林口區、三峽區與新竹縣高鐵特區、桃園市青埔、A7、A20都有指標大案登場，供需兩方卻還未齊步走，馬年可能馬有失蹄。