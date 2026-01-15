快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

「不降不買、低價才買」 五成建案單周交易掛蛋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。住展雜誌提供
房市示意圖。住展雜誌提供

住展雜誌發布最新推案市場調查，各地銷況慘澹依舊，指標建案每周平均來客組數僅12組、一周平均成交0.9組，五成建案出現單周不到10組賞屋組數、單周交易掛蛋窘況，「不降不買、低價才買」還是房市主旋律。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，12月預售案量接力年底推案潮，總推案量達900多億元，為今年單月表現最佳，比前一個月再增100多億元。

指標案包括預估總銷300億元的新北市新莊副都心的興富發建設商辦案，永和區知名大陳義胞都更案也有約250億元案量，達百億元量體的還有泰山區塭仔圳重劃區的寶佳建設新案。

新成屋市場供給也走高，比前一個月增百餘戶，台北市大同區、新北市中和區各有推出40多戶的新案。

建商大推案，買氣未跟進下，舊案無法快銷，待售建案數量走升至1481案，比前月增近30案，其中桃園市新興地帶的大園、觀音區，以及高房價的青埔都未見銷售曙光，待售量體龐大得密切留意賣壓。

陳炳辰指出，2025年新建案市場寫下悲劇完結篇，新的一年有不少機會，如央行打房態度不再過度強硬、降息趨勢，選舉政策牛肉，和股市過熱的獲利了結轉向房地產，但都不算直接性利多。

接下來在新北市中和區、林口區、三峽區與新竹縣高鐵特區、桃園市青埔、A7、A20都有指標大案登場，供需兩方卻還未齊步走，馬年可能馬有失蹄。

建案 市場

延伸閱讀

每天噓寒問暖男子遇詐騙 被要求投資500萬元警銀攔阻

土方之亂／內政部出手祭三大策略 建商提三個建言

太子集團創辦人被押解後 陸公安部高官赴柬埔寨商討打擊詐騙

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

相關新聞

緩解「土方之亂」 國土署祭4配套

內政部國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，掀起「土方之亂」，國土署昨祭出四項措施協助業者度過陣痛期，此外，...

精銳建設深耕 ESG 達20年 許願樹攜手藝術團體推廣美學

深耕中台灣的精銳建設長期關注偏鄉，從一開始贊助南投信義鄉地利國小營養早餐連續十年，2015年開辦「許願樹美學啟蒙計畫」邁...

2025年十大企業併購排行 家樂福台灣、新新併…哪些併購最引發關注？

2025神回顧｜家樂福被統一收購之後，會變成「大統一」？連第一杯珍奶的翰林茶館也易主，2025年的企業併購潮，正在改寫我們熟悉的品牌版圖。

台泥 DAKA 再生資源利用中心 已為花蓮去化逾10萬噸垃圾

台泥 DAKA 再生資源利用中心今日宣布，自 2023 年 7 月試運轉截至 2025 年 12 月底，累計為花蓮去化的...

「不降不買、低價才買」 五成建案單周交易掛蛋

住展雜誌發布最新推案市場調查，各地銷況慘澹依舊，指標建案每周平均來客組數僅12組、一周平均成交0.9組，五成建案出現單周...

嘉義台積員工將進駐！3台北人合資南下太保買房 屋主大賺1,930萬出場

台積電嘉義2座CoWoS先進封裝廠已陸續裝機測試，預估今年將迎來首波員工進駐，但員工還沒到，義嘉太保房價已漲翻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。