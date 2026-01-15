台鐵北車商場啟動招商 投資規模、營運權利金級距等細節曝光

全台最大交通樞紐「台北車站」將迎來全新風貌，國營台灣鐵路股份有限公司於15日正式公告「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」招商計畫 。此案新合約規劃為「15＋8年優先議約權」，包含2年8個月的增改修建期，預計吸引民間投資金額不低於7.65億元，旨在將北車打造為兼具AI智慧與國際觀光的城市地標 。

台北車站位處市民大道與忠孝西路交通樞紐，具備高鐵、台鐵、雙線捷運、機捷及國道客運「五鐵共構」優勢 。台鐵表示，目前北車每日流動人次超過60萬，且隨著周邊「西區門戶計畫」如臺北雙星、E1/E2公辦都更等重大案件陸續推進，預計未來將再引進逾3.5萬名就業人口 。

本次招商計畫以「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧」為8大發展主軸。除延續現有的美食與伴手禮優勢外，更強調結合多語指標與國際化服務體驗，並納入永續發展（SDGs）與藝文共享空間，轉化北車為具國際視野的公共場景 。

此次的招商條件指出，本案計畫範圍涵蓋北車站大樓2樓、1樓及地下1樓，總樓地板面積約4,325坪 。投資者需支付，開發權利金：6,000萬元；固定權利金： 每年不低於1.2億元 ；營運權利金：採級距計收，35 億元（含）以下5.15% 、逾 35 億至 40 億元5.3% 、逾 40 億至 45 億元：5.0% 、逾 45 億至 50 億元：4.5% 、逾 50 億元：4.0% 。

台鐵公司表示，該場域自94年起由微風場站開發營運，契約將於今（2026）年7月24日屆期。為確保旅客服務品質，台鐵規劃自2026年7月25日起採「分期分區」增改修建，確保新舊契約交接期間營運不中斷 。台鐵公司表示，此案新合約規劃為「15＋8年優先議約權」，藉由拉長經營年期，吸引業者投入更大規模資本支出，全面升級商場硬體與經營策略。

本案截止收件時間為115年3月20日下午5時。為協助投資人評估，台鐵公司預計於1月20日舉辦招商說明會，詳情可至官網或財政部促參司網站查詢。