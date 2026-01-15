快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

迎戰新年健康商機 Coupang 酷澎集結國內外品牌擴大營養補給布局

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Coupang酷澎合作國際大牌與台灣本土信譽品牌，讓顧客能在酷澎一站購足全家人不同階段、不同需求的健康補給站。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎合作國際大牌與台灣本土信譽品牌，讓顧客能在酷澎一站購足全家人不同階段、不同需求的健康補給站。Coupang酷澎／提供

迎接嶄新一年，美商Coupang酷澎顧客注入滿滿元氣。1月14日至20日推出「火箭速配」保健與營養補給專區，集結國內外知名品牌保健品、營養補給品與蛋白飲系列最低3折起，包含善存、DHC、營養師輕食、樂維根等，陪伴健身族與日常保養族群，從一年之始打造自信健康生活。

針對輕度運動的上班族與樂齡族群，Coupang酷澎推薦葡萄王、老協珍、台塑生醫等關鍵補給品牌，讓日常保養更簡單，為活力加分就交給值得信賴的品牌。

根據國際市場調查機構Mobility Foresights發布的《台灣健康食品2031年趨勢推估》指出，台灣健康食品市場預計將自2025年的 258億美元成長至2031年的 476億美元，預測年成長率高達10.5% ; 在政府倡議規律運動與全民健康意識提升的帶動下，台灣年輕族群對高蛋白零食、超級食物與天然飲品展現高度興趣，也促使品牌持續投入研發貼近在地口味與食用習慣的保健產品。

Coupang酷澎憑藉全球營運版圖累積的市場洞察，持續擴大保健食品與營養補充品選品，合作國際大牌與台灣本土信譽品牌，讓顧客能在Coupang酷澎一站購足全家人不同階段、不同需求的健康補給，享受便利又安心的購物體驗。

迎接新年新目標，Coupang酷澎洞察消費者「想變得更健康、更有自信」的期待，精心規劃目標分類，讓顧客能依照自身需求，一眼找到適合的健康補給夥伴。針對年輕族群重視的體態管理，Coupang酷澎精選DV麗彤生醫雙樂纖，幫助促進代謝；船井生醫burner倍熱極纖錠，讓燃燒卡路里事半功倍；達摩本草雙效苦瓜萃取物則有助醣類正常代謝，維持健康平衡。

在健身補給方面，隨著台灣健身市場逐年擴大，運動前後蛋白補充需求同步成長，口味豐富的MARS戰神水解乳清蛋白、本土品牌義美生醫 乳清蛋白飲，提供更多樣的營養選擇。同時也為素食健身族群引進樂維根植物性優蛋白、MARS戰神米蛋白系列，展現Coupang酷澎兼顧多元飲食需求的選品策略。

而腸道健康則是多數健康目標的基礎，台塑生醫醫之方舒暢益生菌，結合柿子抽出物、白腎豆萃取與鳳梨酵素三大營養素，長期名列Coupang酷澎順暢補給熱銷榜；葡萄王益菌王嚴選7種菌株，協助維持腸道菌相平衡；營養師輕食台灣01益生菌也深受顧客好評。

同時，隨著消費者對動物福利與食材來源透明度的重視日益提升，Coupang酷澎開賣福壽實業黑錦雞滴雞精，嚴選台灣本土黑錦雞，採18週自然放牧飼養，並依循傳統製程萃取濃縮精華，讓顧客安心選擇更友善動物的產品來補充營養。

Coupang酷澎WOW會員每月只需59元，享「火箭速配」無門檻免運、最快隔天到貨，以及30天內無條件退貨貼心服務。2026年1月31日前，Coupang酷澎與中國信託攜手，針對綁定官方帳號、刷中信卡另有相關優惠，累積金額達門檻將贈刷卡金和LINE POINTS點數回饋，詳細內容以官網公告為主。

Coupang酷澎「火箭速配」1月14日至20日推出保健與營養補給專區，打造一站式全家健康補給站。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎「火箭速配」1月14日至20日推出保健與營養補給專區，打造一站式全家健康補給站。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎集結國內外知名品牌保健品，並用「目標分類」助顧客精準補給。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎集結國內外知名品牌保健品，並用「目標分類」助顧客精準補給。Coupang酷澎／提供

顧客 健身 市場 酷澎

延伸閱讀

當廚餘直接倒掉？豆腐包裝水富含蛋白可以做出美味甜點

七期豪宅虐殺案 死者自幼無父母...海軍陸戰隊退伍、坐牢仍在健身

不用器材、隨時隨地可做！簡易室內健身改善身體循環 助腹部瘦身

網質疑健身效果 黃國昌：民進黨側翼酸言酸語不用放心上

相關新聞

緩解「土方之亂」 國土署祭4配套

內政部國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，掀起「土方之亂」，國土署昨祭出四項措施協助業者度過陣痛期，此外，...

迎戰新年健康商機 Coupang 酷澎集結國內外品牌擴大營養補給布局

迎接嶄新一年，美商Coupang酷澎為顧客注入滿滿元氣。1月14日至20日推出「火箭速配」保健與營養補給專區，集結國內外...

電信寬頻產業 AI重新定義未來關鍵

「十年光纖投資路，家家光纖到戶」成大大寬頻最強競爭優勢，董事長張銘志表示，以光纖網路為基礎，未來要擴大布局，投資AIDC...

「土方之亂」內政部祭三解方 兼顧管理及效率

近期「土方之亂」引起房地產業界反彈，內政部國土管理署昨（14）日宣布三大對策，包含源頭分流、擴增去化處理量能、稽查不當哄...

國泰蔡家跨足寬頻事業

國泰蔡家出手投資寬頻事業，攜手中華電、台灣第三大有線電視業者TBC投資大大寬頻，要強化台灣網路韌性，打造台灣第二條網路骨...

高鐵發七個月獎金 創紀錄

受惠旅運量持續成長，台灣高鐵營運表現亮眼。高鐵公司2025年全年營收達546.4億元，年增2.75%，再度改寫歷年新高，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。