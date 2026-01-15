迎戰新年健康商機 Coupang 酷澎集結國內外品牌擴大營養補給布局

迎接嶄新一年，美商Coupang酷澎為顧客注入滿滿元氣。1月14日至20日推出「火箭速配」保健與營養補給專區，集結國內外知名品牌保健品、營養補給品與蛋白飲系列最低3折起，包含善存、DHC、營養師輕食、樂維根等，陪伴健身族與日常保養族群，從一年之始打造自信健康生活。

針對輕度運動的上班族與樂齡族群，Coupang酷澎推薦葡萄王、老協珍、台塑生醫等關鍵補給品牌，讓日常保養更簡單，為活力加分就交給值得信賴的品牌。

根據國際市場調查機構Mobility Foresights發布的《台灣健康食品2031年趨勢推估》指出，台灣健康食品市場預計將自2025年的 258億美元成長至2031年的 476億美元，預測年成長率高達10.5% ; 在政府倡議規律運動與全民健康意識提升的帶動下，台灣年輕族群對高蛋白零食、超級食物與天然飲品展現高度興趣，也促使品牌持續投入研發貼近在地口味與食用習慣的保健產品。

Coupang酷澎憑藉全球營運版圖累積的市場洞察，持續擴大保健食品與營養補充品選品，合作國際大牌與台灣本土信譽品牌，讓顧客能在Coupang酷澎一站購足全家人不同階段、不同需求的健康補給，享受便利又安心的購物體驗。

迎接新年新目標，Coupang酷澎洞察消費者「想變得更健康、更有自信」的期待，精心規劃目標分類，讓顧客能依照自身需求，一眼找到適合的健康補給夥伴。針對年輕族群重視的體態管理，Coupang酷澎精選DV麗彤生醫雙樂纖，幫助促進代謝；船井生醫burner倍熱極纖錠，讓燃燒卡路里事半功倍；達摩本草雙效苦瓜萃取物則有助醣類正常代謝，維持健康平衡。

在健身補給方面，隨著台灣健身市場逐年擴大，運動前後蛋白補充需求同步成長，口味豐富的MARS戰神水解乳清蛋白、本土品牌義美生醫 乳清蛋白飲，提供更多樣的營養選擇。同時也為素食健身族群引進樂維根植物性優蛋白、MARS戰神米蛋白系列，展現Coupang酷澎兼顧多元飲食需求的選品策略。

而腸道健康則是多數健康目標的基礎，台塑生醫醫之方舒暢益生菌，結合柿子抽出物、白腎豆萃取與鳳梨酵素三大營養素，長期名列Coupang酷澎順暢補給熱銷榜；葡萄王益菌王嚴選7種菌株，協助維持腸道菌相平衡；營養師輕食台灣01益生菌也深受顧客好評。

同時，隨著消費者對動物福利與食材來源透明度的重視日益提升，Coupang酷澎開賣福壽實業黑錦雞滴雞精，嚴選台灣本土黑錦雞，採18週自然放牧飼養，並依循傳統製程萃取濃縮精華，讓顧客安心選擇更友善動物的產品來補充營養。