2025年十大企業併購排行 家樂福台灣、新新併…哪些併購最引發關注？

2025年的企業併購市場，除了長期佔據版面的金融整併，零售通路、餐飲品牌、科技平台與跨境投資，也在今年陸續完成多起關鍵交易，讓「併購」不再只是金融業的專利，而是成為各產業調整版圖的重要手段。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察2025年間已完成交割、並正式生效的企業併購案例，整理出「2025年十大企業併購排行」。本次榜單以「交易已完成結算、股權或經營權已實際移轉」為篩選標準，未納入僅公告、僅核准或仍在整合階段的案件，藉此回顧哪些併購在今年最常被討論，也最具市場代表性。

No.10 Appier併購AdCreative.ai

翻攝FB／Appier、AdCreative.ai

類型：AI與行銷科技軟體

日期：3月完成

交易內容與金額：以3,870萬美元（約新台幣12億元）收購法國AI新創AdCreative.ai

這起併購案雖然金額不屬於市場最大宗，卻在科技圈引起高度關注。Appier透過收購AdCreative.ai，補齊生成式廣告與創意自動化能力，也被視為台灣AI公司加速向歐洲市場擴張的代表案例。後續財報顯示營收與毛利同步成長，讓這起跨境併購不只停留在策略層面，也實際反映在營運表現上。

No.9 王座餐飲併購養心餐飲

翻攝FB／養心茶樓蔬食飲茶

類型：餐飲

日期：12月31日為合併基準日及增資基準日

交易內容與金額：新台幣1.071億元取得51％股權

王座餐飲這次併購養心餐飲，被視為公司首度跳出「代理品牌」的舒適圈，改以併購擴大連鎖直營餐飲版圖。王座看上的不只是多一個品牌，而是養心在蔬食與精緻餐飲上的研發底子與產品力。在原本已布局中式、日式、韓式餐飲市場的基礎上，王座再切入「蔬食」新賽道，並與既有品牌（如銀座杏子日式豬排、大阪王將、段純貞、京都勝牛、橋村炸雞等）形成多品牌矩陣；公司對外說明，併購後品牌數提升至8個、全台直營門市合計達64家，藉由補齊品牌線與客群結構，擴大台灣餐飲市場覆蓋率。

更關鍵的是，王座也同步把視線放到下一步，將其成功模式推向國際，積極布局美國、東南亞及東北亞等海外加盟與直營市場。

No.8 91APP收購iCHEF

翻攝FB／91APP、iCHEF 資廚

類型：電商與數位服務

日期：12月2日完成交割

交易內容與金額：3,200萬美元全現金（約新台幣10億元）

表面看似與餐飲AI科技的合流，實際上更像是一場「超級SaaS生態系」的卡位戰。比起短期市佔率，拿下數據入口與高黏性場景顯然更具吸引力：餐飲業具備高頻次、強剛需的交易特性，日復一日的點餐、結帳、會員、外送、庫存，幾乎等同於把現金流與消費行為變成可追蹤、可優化的資料流。

號稱91APP成立以來最大的併購案，買下的未必只是POS或雲端技術，真正的戰略資產，可能是iCHEF背後上萬家高活躍餐飲客戶，等於直接取得一張通往B2C全通路零售的昂貴入場券。換句話說，91APP這一步像是在把零售OMO（線上線下整合，Online Merge Offline）的「客戶經營」能力，接上餐飲門店的「交易即時性」；當兩者在同一套資料與服務網路中匯流，後續能長出來的，不只是新產品，而是更難被取代的「平台型黏著」。

No.7 六角國際收購翰林茶館

翻攝FB／翰林茶館

翻攝FB／翰林茶館

類型：餐飲

日期：3月1日完成交割

交易內容與金額：新台幣2.72億元

已掛牌的六角國際，旗下擁有日出茶太（Chatime）等手搖飲品牌，另有子公司王座國際餐飲集團，負責集團餐飲品牌的營運與整合。六角國際自2017年收購「春上布丁蛋糕」80％股權、取得經營權後，2025年再度出手，以併購方式納入被稱為「台灣首杯珍奶品牌」的翰林茶館，在餐飲圈引起高度關注。這起併購不僅是品牌版圖的擴張，也象徵手搖飲集團回頭布局茶文化與歷史品牌，讓餐飲業的併購策略，從單純展店轉向品牌資產的長期經營。

No.6 群創光電旗下CarUX收購Pioneer車用事業

類型：車用電子與製造

日期：12月1日完成

交易內容與金額：股權價值1636億日圓（約新台幣326.9億元），全現金收購100％股權

群創光電旗下CarUX完成對Pioneer車用事業的收購，被視為台灣面板與車用顯示產業向國際品牌整合的重要一步。這起併購不只牽動製造鏈，也反映電子製造業持續透過併購強化車用布局。

No.5 快樂蜂集團旗下迷客夏併購雙月食品社

翻攝FB／雙月食品社

翻攝FB／雙月食品社

類型：餐飲

日期：1月6日完成

交易內容與金額：約新台幣3.5億元，取得70％控股權

菲律賓最大的外食企業「快樂蜂」（Jollibee）集團，透過旗下持股51％的子公司迷客夏併購雙月食品社，讓原本深耕台灣市場的餐飲品牌，正式納入跨國餐飲集團體系。事實上，快樂蜂早在2021年11月便以約3.5億元收購迷客夏51％股權，逐步布局台灣市場，這次再藉由迷客夏出手，被視為其在地經營策略的延伸。這起交易在社群上的討論焦點，並不在金額規模，而是「台灣在地品牌被國際餐飲集團相中」這件事本身，也因此被視為台灣餐飲市場中，少見由本土品牌走向跨國集團體系的重要案例。

隨著消息擴散，網友討論也逐漸延伸開來，直呼「原來雙月已經被菲律賓企業合併了呀」，也有網友歪樓表示「那Jollibee拜託可不可以來台設點…你們炸雞好好吃！」另有Threads網友分享，全家便利商店與雙月聯名推出的「愛恨椒芝拌麵」，實際開箱後直言「滿好吃的」。更有消費者分享觀察，指出實際感受到併購後的營運變化，「迷客夏收購雙月之後，將過去與超商合作推聯名商品的模式，順勢複製到雙月身上」，並稱讚最近幾次的聯名都不錯吃。值得注意的是，快樂蜂近年也持續擴大亞洲餐飲版圖，2024年11月全面收購香港知名點心品牌添好運（Tim Ho Wan），也讓外界更明確感受到快樂蜂近年加快亞洲市場布局的節奏。

No.4 永豐金控收購京城銀行

類型：銀行

日期：10月1日完成

交易內容與金額：約新台幣600億元（現金＋換股）

京城銀行併入永豐金控體系後，永豐金控合併後總資產規模達3.5兆元、國內分行數增至191處，整體規模一舉推進全體國銀前三名。這起交易不只是單一銀行的股權轉移，更是永豐金補齊中南部市場布局的關鍵一步，也反映銀行業透過併購擴大資本規模、強化通路密度的實際考量，成為2025年金融併購的重要拼圖之一。

No.3 玉山金收購保德信投信

翻攝官網／玉山銀行

類型：金融投資與資產管理

日期：7月1日完成交割

交易內容與金額：收購保德信投信91.2％股權，金額約新台幣27.62億元，後續更名為玉山投信

玉山金控完成對保德信投信的收購後，正式補齊資產管理版圖。這起併購在金融圈被視為策略型整合代表，也反映金控不再只追求規模，而是更重視產品線與長期資產管理能力。

No.2 統一取得家樂福台灣經營權

翻攝Google街景服務、翻攝FB／家樂福Carrefour

類型：零售通路

日期：11月19日完成

交易內容與金額：以約新台幣302億元完成收購，屬私下協議併購

統一企業收購家樂福台灣，被視為2025年最具話題性的零售併購案之一。從2023年啟動談判，到正式完成交割，這起交易不只牽動零售通路版圖的重組，也持續引發消費市場的高度討論。網路上，不少人率先關心品牌未來走向，半開玩笑地問：「全聯買大潤發叫『大全聯』，那統一併購家樂福會叫什麼呢？」也直接點名變化可能帶來的想像空間，「家樂福要變大統一了嗎？」

隨著討論延燒，也逐漸出現對市場結構的疑慮聲音。有網友直言擔心「台灣的民生物資被壟斷」，甚至出現「完了，沒有便宜貨了」的悲觀看法。還有人把這起交易放進更長的零售整併脈絡中回顧「頂好被家樂福收購，家樂福又被統一收購，然後現在大潤發也被全聯買下」，反映出消費者對大型通路集中化的長期觀察與不安。

No.1 台新金控併購新光金控

翻攝官網／台新新光金控

類型：金融控股

日期：7月24日完成

交易內容與金額：採換股合併，屬對等合併，並更名為「台新新光金控」；合併對價為每持有1股新光金普通股，換發台新金0.6720股普通股，另加0.175股特別股

站上年度榜首的，是台灣金融史上最具指標性的整併案之一。台新金控與新光金控完成換股合併後，誕生全台第四大金控，也正式為多年來的「新新併」畫下句點。這起併購之所以備受關注，不只因為規模，而在於它直接重塑金控版圖，也成為2025年企業併購討論的核心事件。

