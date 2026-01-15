鑫科搭上太空 AI 商機 獨家供應特殊合金載板

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

中鋼集團旗下特殊合金材料商鑫科（3663）在面板級扇出型封裝（FOPLP）領域取得突破性進展。隨關鍵客戶群創成功切入SpaceX太空AI商機，鑫科作為獨家特殊合金載板供應商，營運表現有望大幅躍升。

受惠FOPLP載板歐美新客戶擴產、半導體靶材銷售年增20%等高值化題材，法人預期，鑫科2026年營運將隨貴金屬價格高檔與新產品放量，展現強勁成長動能。

針對FOPLP布局，鑫科目前是技轉方唯一認可的金屬載板供應商。公司透露，雖然去年上半年出貨略受影響，但第3季起既有客戶重新下單，且新增兩家國際客戶，第4季出貨量已超越上半年。

隨著群創（3481）FOPLP產線因應低軌衛星、車用與通訊晶片需求達滿載，鑫科載板需求動能強勁，預期2026年可望進一步挹注獲利。

鑫科積極由面板靶材轉向高值化半導體領域發展，避開面板產業供需失衡風險。去年來自半導體靶材及蒸鍍材銷售量年增20%，客戶數已由2020年的11家翻倍增長至40家。

此外，公司成功開發「金錫鈀動態澆鑄製程」並進入量產，解決材料易脆、難加工的痛點，強化在封裝市場的競爭力。

受惠白銀價格維持高檔，鑫科去年前三季貴金屬營收占比達57%。公司採取靈活的「貼水」定價策略與期貨避險，隨營收規模擴大，毛利額同步增長。

子公司中鋼精材方面，隨海綿鈦行情回穩，加上焊接型「銅箔陰極鈦輥」預計2026年第2季量產，獲利結構將趨於健康。

展望未來營運，鑫科持續深化循環經濟布局，靶材回收再利用已逐步開展，有助於降低生產成本並符合環境永續趨勢。在國防與低軌衛星領域，銅合金材料已獲客戶認可，低軌衛星封裝載板材料訂單亦持續放量。精材（3374）公司預計本季完成變電站設置，解決二期建設用電瓶頸，為長期產能擴充與營運規模提升鋪路。

法人分析，鑫科受惠群創打入SpaceX供應鏈，帶動載板需求呈「階梯式」成長，搭配半導體靶材客戶數持續增加，轉型綜效顯現。在貴金屬價格支撐與高毛利FOPLP載板訂單挹注下，鑫科2026年營收與獲利表現可期。

鑫科 半導體

