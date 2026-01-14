新聞分析／畫清土方處理合法線 才是產業轉機

面對土方之亂，國土署在拖了半個月後，昨天提出精進措施，也得到業界的正面回應，不過，不可諱言的是，如果土方處理不是問題，也不會出現過去的美濃大峽谷、農地回填與山坡地被掩埋等案例。非法棄置土方對環境的破壞，早就不是新聞，政府選擇出手管理並沒有錯，問題是當管理力道突然全面拉高，配套制度跟去化量能卻沒有同步準備完成，結果不是秩序立刻改善，而是整個產業卡住。建商工程停擺、資金壓力升高，衝擊一路擴散，形成連鎖效應。

這次的土方之亂，確實暴露出政策執行上的缺失，包括配套不足、過渡期不明確，包括中央與地方在實務操作上的落差。但如果只停留在批評「政策太急、太粗糙」，反而可能錯過一個更重要的機會，重新把土方的合法與非法界線畫清楚。

長期以來，不肖業者習慣用最低成本處理土方，政府也在執法與現實之間睜一隻眼閉一隻眼，讓問題不斷累積。這次全將問題放上檯面，等於一次把過去十多年累積的制度缺口集中爆發，短期看來混亂，但也逼迫政府與業界正視一個現實：如果沒有足夠的合法去化管道，非法行為永遠不可能根絕。

對政府而言，這次的關鍵不在於查緝是否夠嚴，而在於能否趁勢補齊制度，包括擴充合法土資場、建立跨區調度機制，以及提供明確、可操作的過渡安排。對業界而言，也必須承認過去的「灰色」時代過去，未來若仍期待低成本、低風險的處理方式，就不能怪公權力的鐵腕介入。

土方之亂的真正考驗，是在經過新制上路初期的混亂後，制度有沒有因此變得更清楚與完善。如果這次能讓合法與非法不再模糊，讓產業知道該怎麼做、政府也知道該怎麼管，那麼這場混亂，或許不只是代價，而是必要的轉折。