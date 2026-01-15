「土方之亂」內政部祭三解方 兼顧管理及效率

近期「土方之亂」引起房地產業界反彈，內政部國土管理署昨（14）日宣布三大對策，包含源頭分流、擴增去化處理量能、稽查不當哄抬，希望兼顧土方管理及去化效率。

國土署今年起推行「營建剩餘土石方全流向管理」，要求所有載運土方的砂石車加裝GPS定位，並使用電子聯單追蹤土方流向，取代過去紙本申報，卻因合法收土場域量能不足、配套未完備，導致土方無處可去，清運價格暴漲，意外掀起土方之亂，造成業界反彈。

新制上路半個月後，國土署昨日召開記者會，宣布精進措施。

首先從源頭開始，國土署將推動源頭分流，簡化現行「工程端出土地點（A點）送土資場（B點）再轉運至最終使用地點（C點）」流程。

未來在公共工程對公共工程，或可再利用的乾淨土方情況下，可直接由出土端送往最終使用地，減少轉運成本；部分縣市如新北、高雄已納入自治條例，另乾淨土方亦可申報供預拌廠、磚窯廠等目的事業使用。

其次，處理量能方面，據國土署統計，2025年土方產出約84％集中於六都，其中北部占59％、中部21％、南部18％，六都仍為主要出土區域。為因應需求，已與交通部合作，擴大港區填築與暫置量能，作為關鍵去化管道。盤點結果顯示，北部台北港可收容北北基桃竹地區，約3,000萬立方公尺；中部台中港尚有約200萬立方公尺空間，至2026年底前仍具量能，彰化濱海工業區另可提供約104萬立方公尺；南部高雄港現階段可去化約700萬立方公尺，並規劃於2029年再釋出約1,500萬立方公尺，足以因應嘉義、台南及高雄需求。

此外，各地方政府既有合法填埋型土資場仍可收受約1,011萬立方公尺，並預計2026年新增新竹縣一處土資場，提供約300萬立方公尺量能。

國土署表示，台北港過去僅收受公共工程土方，近期已獲交通部原則同意放寬，未來擴大合法土資場、具公益性民間工程（如都更、社宅、重大促參案）及出土量達5萬立方公尺以上的大型民間開發案，經地方政府推薦後，均可進入港區去化；小型工程則仍依地方既有機制處理。

最後在市場面，外界關切土資場拒收、價格墊高問題，國土署指出，公平會已介入調查，若查獲聯合哄抬價格，將依法開罰。

國土署強調，新制上路後可望首次掌握完整土石方流向數據，強化溯源與責任釐清，作為整頓多年土方亂象的重要起點。