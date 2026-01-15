伯鑫斥資1.3億 併全通企業

工業手工具扳手大廠伯鑫（6904）加入復盛應用集團後，持續展開產業水平整合，昨（14）日宣布子公司加璽企業將以現金1.35億元，全資收購25年老牌手工具貿易商全通企業主要營業項目，擴張汽修類工具業務版圖。伯鑫表示若美台貿易關稅協議順利公布為15%，對於今年手工具業展望將有實質助力。

伯鑫為亞洲工業扳手龍頭，鑑於台灣手工具業單打獨鬥的多，二代加入後就積極展開產業垂直整合跟水平擴張，除2025年支持復盛入股成為51%大股東，2026年更再度出擊與手工具貿易商全通企業談營業讓與，伯鑫以1.35億元上限金額收購其手工具業務，取得澳洲為主的汽修手工具業務。

伯鑫14日董事會通過對100%子公司加璽辦理2億元現增，透過該子公司承接全通業務，伯鑫副總經理吳昌旻表示，主要是因為伯鑫是製造業，而加璽為貿易業，與全通業態較相近，故透過加璽收購業務較為適合，而加璽本身專注工具車、一般手工具、園藝手工具，透過此次收購也補上汽修工具拼圖，能提供既有客戶更多產品選擇。

加璽與全通業務讓與案預計15日就生效，換言之，伯鑫將可開始認列全通營收。全通成立25年，專注手工具製造（部分加工流程管理）、銷售及貿易，主要業務是賣專業汽修手工具及其他周邊產品，2025年營收約2億元，公司為獲利狀態。