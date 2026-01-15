高鐵發七個月獎金 創紀錄

受惠旅運量持續成長，台灣高鐵（2633）營運表現亮眼。高鐵公司2025年全年營收達546.4億元，年增2.75%，再度改寫歷年新高，也同步反映在員工獎酬上，2025年總獎金加績效獎金等，整體約七個月，創下新紀錄。

依據高鐵公司公告，2025年度總獎金是以公司自結損益之「計列獎金基礎」所對應的總獎金級距計算，相關內容已提報董事會並經審議通過，總獎金水準為七個月。

不過，獎金數額仍以年度決算後、經會計師查核確認的實際獲利數為準，若與目前試算結果有所差異，後續將另案公告修正，差額並將併入2026年6月30日發放的績效獎金中調整。

高鐵表示，2025年度獎金分為三大項目。首先為營運激勵金，每位員工定額新台幣1.2萬元，約相當於0.2個月薪資，已於2026年1月2日全數發放完畢。

其次為外界關注的年終獎金，每位員工可領3.4個月薪資，預計於2026年2月6日發放。

至於績效獎金（含員工酬勞），平均水準為3.4個月薪資，將依個人績效表現及相關條件核發，預計於2026年6月30日發放。

整體而言，繼前一年度全年總獎金超過6.5個月後，此次上看約七個月，再度刷新高鐵公司的歷年紀錄。

除此之外，根據高鐵董事長史哲致全體同仁信件中指出，2026年將是台灣高鐵關鍵的一年。除迎來通車20周年外，「高鐵2.0」計畫也將全面推進，包括左營基地第二檢修廠上梁、燕巢總機廠擴建動土，以及新世代列車N700ST預計於今年7月自日本出廠、8月抵台測試，既有700T列車與車站、行控中心的硬體升級亦同步進行，目標全面提升營運、維修、資訊與服務品質。