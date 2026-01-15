電信寬頻產業 AI重新定義未來關鍵

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

「十年光纖投資路，家家光纖到戶」成大大寬頻最強競爭優勢，董事長張銘志表示，以光纖網路為基礎，未來要擴大布局，投資AIDC，增加對TBC持股，攜手有線電視獨立系統（SO）策略合作，更要從「寬頻網路運營商」進化為「服務平台業者」。

過往有線電視寬頻網路比不上中華電信寬頻網路的速度及可靠度，十年前大大寬頻放棄有線電視HFC網路，從頭建設光纖網路，甚至完成連中華電信都難以達成的100%光纖到戶。

張銘志坦言，光纖到戶成本貴，十年來至少投入30億元，從頭端、副頭端、網路到家戶，一戶一戶完成，現在傳輸速度最高可達1.2Gbps。

大大寬頻近年從家戶市場奠基，邁向企業、政府甚至現在最紅的AI資料中心，張銘志分析，AI重新定義電信及寬頻產業未來，網路資源重要性僅次於算力資源，現在正是寬頻網路產業關鍵點。

