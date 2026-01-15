國泰蔡家跨足寬頻事業

國泰蔡家出手投資寬頻事業，攜手中華電、台灣第三大有線電視業者TBC投資大大寬頻，要強化台灣網路韌性，打造台灣第二條網路骨幹。大大寬頻董事長張銘志表示，將與中華電信策略合作，強強聯手，實現「中央骨幹 x 地方戰力」，除積極搶市，更布局下一波通訊升級潮。

大大寬頻是有線電視多系統營運商大豐電旗下小金雞，負責寬頻上網業務，今（15）日舉辦興櫃前業績發表會，預計21日起興櫃買賣。

業界最關心的就是大大寬頻股東個個來頭不小。大豐電持股60.2%；中華電信為第二大股東，持股8%；復華投信董事長杜俊雄透過高一投資持股4.5%，為第三大股東國泰蔡家旗下宏志實業、鴻海前副總裁呂芳銘的悅視界及年代董事長練台生的年代網路各持有1%。

中華電信是電信龍頭，呂芳銘擁有TBC經營管理權，練台生也是有線電視產業中的一方之霸，國泰蔡家也低調入股。國泰蔡家曾是台灣之星股東，也參與有線電視多系統營運商（MSO）收購案的投資團隊。

業界關注，大大寬頻與股東們結盟策略布局，尤其是台灣最大寬頻網路的中華電信居然投資競爭陣營有線電視寬頻業務「大大寬頻」，策略結盟意義重大，甚至有業界臆測，此舉也破解富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠員想籌組有線電視大聯盟對抗中華電信的計畫。

中華電信低調回覆，「投資布局係依公司業務發展需求規劃，不對個案特別說明。」

問起股東陣容超華麗，大豐電暨大大寬頻董事長張銘志僅笑著說，好公司大家都想投資。

張銘志坦言，是大大寬頻找上中華電信，中華電信在網路架構規模及產業地位都是頂尖，大大寬頻則有光纖到家、地方經營的優勢，雙方可說是「中央骨幹 x 地方戰力」的強強聯手。

攜手擴大寬頻市場、企業客戶及政府標案，並推動5G門號、資安及智慧家庭等加值服務。

張銘志表示，中華電信成為大大寬頻策略股東，發展雙品牌寬頻服務，打造差異化客群的全面覆蓋，包含企業及家庭寬頻業務；公共設施與標案，強化中華電信及關係企業是方電訊對外線路。