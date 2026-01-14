快訊

美最高法院 14日未宣判川普對等關稅案

美股早盤／油金跳高！靜候高院關稅裁定 四大指數盡墨

薰衣草森林擴大日本投資 「尋路精選」北海道美瑛開幕

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「四季之家」、「落葉松之家」正式開幕，讓更多旅人深入體驗美瑛在地生活。業者提供
「四季之家」、「落葉松之家」正式開幕，讓更多旅人深入體驗美瑛在地生活。業者提供

看好台灣民眾熱愛日本旅遊，薰衣草森林集團宣布擴大投資日本北海道。旗下風格民宿品牌「尋路精選（Caption BY REINDEER）」於日本北海道最美村莊美瑛，打造結合在地自然、人文及生活感體驗的「四季之家」、「落葉松之家」正式開幕，讓更多旅人深入體驗美瑛在地生活。

根據北海道運輸局公布的觀光統計數據，2025年1至3月冬季造訪北海道的外國遊客住宿合計達467.2萬人次，其中台灣就佔了18.4%，位居第二，且日媒報導，北海道函館市公布2025年4至9月統計，造訪函館外籍客留宿數達22.6萬人，來源國排名方面，台灣佔10.5萬人位居榜首，足見台灣人對北海道的熱愛。

總部位於台中的薰衣草森林集團，除深耕在地觀光休閒事業24年外，集團旅宿品牌「緩慢」也於2010年在美瑛插旗第一個海外據點「緩慢北海道」，隨著國際旅遊需求逐年成長，薰衣草森林旗下民宿品牌「尋路精選」，也正式跨足海外旅宿市場，在日本為不同需求的遊客服務。

薰衣草森林集團董事長王村煌表示，「緩慢民宿落腳北海道15年以來，很幸運獲得各地旅客的喜愛及受到當地民眾的幫助。在美瑛布局尋路民宿，除看好北海道的旅遊發展趨勢，也為了帶動當地經濟，取之於在地，回饋予在地，這是對美瑛的感謝與報答。」

薰衣草森林以大自然中深具流浪者天性與觀察力的馴鹿為靈感，打造一種「讓人們真正探索一個地方，就像家一般的旅行體驗」，讓旅行更接近生活。

由尋路經營的「四季之家」，民宿名稱靈感，源自於有「日本最美村莊」稱號的美瑛四季景緻，不論在哪一個季節到訪，都能讓自己成為美瑛日常風景的一部分。「四季之家」距離美瑛車站步行約2至3分鐘可達，有兩間雙人房、兩間三人房，交通便利且入住方便，適合初來乍到、需要放鬆休息的旅客。

同樣由尋路管理的「落葉松之家」，為木屋平房建築，距離美瑛車站走路約10分鐘。建材特別選用落葉松木，散發木質調香氣，融合了松木、泥土和香脂的自然調性，一入住，立即感到沉靜放鬆。四周環境幽靜，透過大面落地窗，可以看見北國專屬尖尖的屋頂、當地人踩著腳踏車經過家門的日常。「落葉松之家」除了擁有兩間雙人房，也附帶廚房、洗衣機，可自行採買煮食，如同家一般的氛圍，四人同行即可包棟。

王村煌說，兩間民宿皆導入自助入住，以最低的干擾，讓旅客可以更自由掌握時間，增添行程規劃彈性，適合自由行旅客、小型包團與輕奢背包客慢遊美瑛、深度探索。從「四季之家」與「落葉松之家」出發至各景點，開車一小時內可達，不需長途拉車，讓旅人能擁有更多時間感受這塊土地。

而為了讓旅人能和這片土地有更深的連結，薰衣草森林集團為旅客彙整了「美瑛十帖」，收錄當地知名的風景名勝，還有特色工坊、咖啡店等私房收藏。從民宿出發，選擇同時也發現自己的心之所向，從普通遊客，轉變為與在地密切連結、產生互動的旅行者。

目前，「落葉松之家」、「四季之家」均已開放預訂，邀請真正渴望與在地連結的旅行者來北海道美瑛，住在風格民宿「尋路」準備好的家，感受四季、探索當地、發現自己，遇見真正的美瑛。

透過大面落地窗可以看見北國專屬尖尖的屋頂、當地人踩著腳踏車經過家門的日常。業者提供
透過大面落地窗可以看見北國專屬尖尖的屋頂、當地人踩著腳踏車經過家門的日常。業者提供
薰衣草森林集團2010年在美瑛插旗第一個海外據點「緩慢北海道」。業者提供
薰衣草森林集團2010年在美瑛插旗第一個海外據點「緩慢北海道」。業者提供

北海道 日本旅遊 民宿

延伸閱讀

中日關係惡化？陸12月進口額創3年新高 貿易數據透露「1大訊息」

日本防相「收戰帖」！美日防長會談前 小泉將與赫格塞斯對決體能

「最低1萬日幣暢遊」JR 東西日本！限定優惠通票 搶攻自由行

北海道餐廳「女屍封牆」案 死者為嫌犯「友人」的28歲失蹤護理師

相關新聞

土方之亂大停工！陳勝宏也受影響 建議將土方由填海造陸方式去化

土方之亂延燒，本身有營建事業的陽信銀行董事長陳勝宏坦言，自己在北市一處工地現在也已停工，「土資場還有容量，但是不收！」他...

台北市最新實價登錄交易總額 南港區暴衝第一名原因曝光

北市地政局公布最近一期、114年10月實價登錄交易件數437件，較9月減幅2.02%；交易總額243.90億元，較9月增...

高鐵年終3.4個月！總獎金7個月創新高 史哲內部信也曝光

台灣高鐵公司2024年年終加上績效獎金及激勵獎金達逾6.5個月，據了解，2025年總獎金，每位員工年終獎金可拿3.4個月...

沒2000萬難在台北安家？北市購屋總價2000到4000萬元漸成主流

作為全台房價最高的都會區，台北市的主流購屋總價帶，即將跨入2000萬元的門檻，小於1000萬元總價帶的房屋交易量僅剩1成...

台北港開放收5萬方民間工程 每年40萬方上限有望擴增

國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理，土資場填埋量能不足，營建土方無處去，反而引爆土方之亂。國土署說明，台北港收...

啟動「黑松元年」！張斌堂：2026年「穩中求成長」、揭三大布局

黑松（1234）邁向101周年，董事長張斌堂14日表示，2026年為「黑松元年」，啟動三大布局包含「研發中高齡適飲與無糖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。