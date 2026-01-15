土方之亂／內政部出手祭三大策略 建商提三個建言

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
內政部出手祭三大策略，盼解土方之亂，對此中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全14日表示，肯定政府政策方向正確，而他也同步提出三項建言。記者陳正興／攝影
內政部出手祭三大策略，盼解土方之亂，對此中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全昨（14）日表示，肯定政府政策方向正確，而他也同步提出三項建言，其中土方臨時暫置場有迫切性，可解燃眉之急。

內政部國土署昨日宣布，針對近期土方之亂提出三大對策，包含源頭分流簡化、擴增去化處理量能、稽查不當哄抬，希望兼顧土方管理及去化效率。

楊玉全肯定政府「程序簡化」，以有效降低營建成本，對於具經濟價值、可直接利用或未夾雜廢棄物的土石方，可不必進入土資場加工分類，直接運往最終使用端。他表示，對業者而言，能顯著減少土資場處理費用並縮短運輸與作業時間。針對小貨車裝載砂石土方，政府提供了裝置GPS以提升土方調度靈活性。

其次，長期以來，土方去化點不足是導致建案停工或成本飆升的主因，內政部擴增土資場及最終去處是緩解問題的重點。第三，肯定且期待政府落實「公共工程與民間工程」土方交換機制，跨部會及政府間協同去化，特別是針對出土量大的民間工程，以確保工程進度不因土方問題中斷。

另外，楊玉全也提出三項建議，一是加速設置「臨時暫置場」，特別是在土方大量產出時，如大規模開發案集中，政府能更快速協助設置臨時暫置點。其次，針對民間工程土方交換部分，希望進一步明確地方政府自治條例規定，讓業者在處理高經濟價值土石方時有更清晰依據可循。第三，楊玉全並建議建築業「積極配合數位監管、善用直接利用流程、爭取多元去化路徑」，來優化建案管理。

台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶指出，建議政府研議設置具彈性的小型暫置或調度節點，另外土方最終去處的擴增，須有具體時程與可收容量，否則難真正紓解土方堆置壓力。他強調，目前部分非港區、偏遠或山區工程，仍面臨短期內「土方無處可去」的急迫困境，甚至已有工程停工，顯示問題急迫性。

他建議，若要真正解決燃眉之急，中央應務實研議設置具彈性的小型B點（中間處理，如土資場）暫置或調度節點，作為A點（出土地點）與C點（最終使用）之間的過渡機制。

