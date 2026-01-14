智慧經營／所羅門董事長陳政隆 三大方向 訓練機器人

所羅門（2359）發展機器視覺應用多年，該公司董事長陳政隆表示，機器人正從單一任務導向轉為能理解、學習並主動適應環境的智慧體，而人形機器人要真正成為物理代理人，必須具備理解、感知與行動等三大要素。

看美中競爭 各自有優勢

陳政隆提到，其實機械手臂的發展已經有70年歷史，但關心的人並不多，1954年出現全球第一台機器人，1961年開始在通用汽車的生產線導入機器人應用。不過傳統的機器人基於安全性考量，不能夠直接設置在人類旁邊工作，直到2006年才有全世界第一台協作機器人，不需要獨立工作區域，可以與人類協作，而後又進一步發展出移動式機器人。

至於這幾年機器人應用突然變成業界關注焦點，陳政隆說，這當然與結合AI有關。隨著AI應用演進，機器人正從單一任務導向轉為能理解、學習並主動適應環境的智慧體。如果沒有AI，人形機器人就像是玩具。

不過，人形機器人若要更進化成為物理代理人，陳政隆指出，必須具備理解任務、感知能力與動作執行等三大要素，惟目前仍有機器人視覺距離短、是個看不遠的「近視眼」，與訓練學習過程冗長緩慢、手指靈活度不夠的限制。人形機器人落實運作，必須有聰明的眼睛，看得到、看得準，並做出正確動作才行。

陳政隆評估，在短時間內，輪式人形機器人的發展將優於雙足式人形機器人，因為大多數工作環境都是平坦且結構化，且雙足式機器人的機構複雜度較高，控制與平衡的難度較大，因此輪式機器人較可能先大量普及。

另外，在人形機器人應用的發展日益受到重視之際，陳政隆認為，美、中兩強在人形機器人領域各擅勝場，目前美國廠商在軟體層面略勝一籌，具備引領全球的機器人「理解」與「行動」基礎模型，也具有從雲端到邊緣的AI管線與高品質資料集；陸企則具有硬體優勢，在包括致動器、馬達、減速機與全身硬體等領域都快速突破，且追趕的速度滿快。

陳政隆表示，中國很多人形機器人廠商是採一條龍模式，各種零組件都自行生產，且當地市場競爭非常激烈，價格殺得很兇，促使其進步非常快，再加上其應用場域很多，各行各業的客戶可用相對低的取得價格去嘗試發展應用，再逐步改良，也是其優勢。

同時，美廠的人形機器人產品中，部分零組件也來自中國。美國廠商其實可以考慮跟台廠好好串連合作，畢竟台灣擁有很多優異的硬體供應鏈，這對於台廠而言也會是很好的契機。

AI賦能技術 多領域實現

身為台灣機器視覺應用指標公司之一，所羅門的AI賦能技術正在多個領域實現，包括傳統製造、半導體與電子製造、醫療生技、食品加工、零售物流及交通建設等。該公司已經有讓機械手臂快速學習後，就能進行辨識與動作的方案，正在開發可轉移適用於人形機器人的方案。陳政隆說，所羅門提供人形機器人的執行層，把智慧真正連結到行動，有了執行層，指令才能轉換為可真正執行的工作流程，可安全、可靠地完成真實世界的任務。

陳政隆也指出，所羅門致力讓機器人達到「看得懂、學得快、做得準」，打造機器人的應用客製化平台，僅須一個平台即可支援所有實體代理，包括機械手臂、人形機器人與移動式機器人等。