友善環境 創造卓越／推動內部碳定價 三大效益

根據碳揭露組織（Carbon disclosure project, CDP）的最新統計，截至2024年，全球已有1,753家企業在56個國家導入ICP制度，相較2021年的927家企業，成長幅度達89%。

內部碳定價的主要形式如下：

一、影子價格（Shadow Price）：為內部碳定價最常見的方式，係指企業排放每公噸溫室氣體的貨幣價值，是一種模擬並量化未來碳排放潛在成本或碳政策影響的假設性價格。

二、內部碳費（Internal Carbon Fee）：內部碳費是企業對內部各事業單位實際按碳排放量徵收費用的制度，是模擬外部碳稅或碳市場的「內部化金流」機制。所收費用通常匯入碳基金（Carbon Fund），用於企業內部的減碳計畫、能源轉型或購買碳權。

三、隱含價格（Implicit Price）：是指企業根據過去實施減排措施所產生的成本，或未來達成減碳目標所需導入減碳方案的預估成本，來計算每一噸碳的價格，通常在達到預期減排量後計算。

當欲投資的減碳措施成本低於該價格時，則優先實施，較能反映企業實際減碳的成本負擔。

在世界銀行《2025年碳定價現況與趨勢》研究中，使用ICP的企業總數於2021年至2024年間持續增長。此外，於2024年ICP使用方法上，以影子價格為主，占比高達64%，其次為內部碳費及隱含價格，占比分別為15%及13%。

由上述主要內部碳定價的形式及預期目的，綜合內外因素可彙整企業推動內部碳定價有以下三個主要效益：

1.協助推動低碳轉型：促使企業減少排碳，在生產上推動更低碳的生產流程、研發技術，支持低碳資本支出，或重新調整供應鏈，推動低碳採購，提供更多上游供應商低碳轉型的誘因，並同時降低下游客戶的產品碳足跡。

2.強化碳管理與財務決策：透過將碳排放成本內部化，企業能更清楚地評估各項投資專案的碳成本，進而強化碳管理與決策品質。

同時，內部碳定價也將企業的減碳承諾貨幣化，使財務績效與淨零目標掛鉤，促使企業在投資評估中優先配置資金至低碳、高價值資產，可更具體地規劃和追蹤其淨零路徑，加速淨零轉型。

3.提升企業價值，降低風險：隨著國際與台灣完善碳法規、逐步實施碳稅或碳交易機制，企業面臨未來更高的碳成本風險。透過內部碳定價，企業能模擬並控制資本配置的方向。且有機會展現ESG領導力，吸引永續投資。

例如，瑞士再保險（Swiss Re）使用「內部碳價法」，且用明確的階梯式上調，並把收取的碳費當作策略性工具，用於推動碳移除市場發展。

該公司的碳費涵蓋包含範疇一、範疇二及部分範疇三，價格則在起始年2021年設定為每公噸二氧化碳當量美金100元，於2025年已達每公噸145美元，並預計在2030年達到每公噸200美元。

台達電子則是台灣最早實施內部碳定價的企業，早在2014年，就逐步推動全球主要據點的內部碳價，第一階段先以「影子價格法」，進行節能專案經濟效益分析，將碳價納入內部營運決策，並於2017年訂定全球一致碳定價為每公噸二氧化碳當量50美元。

為了積極實踐淨零承諾，台達電子於2021年進入第二階段，並透過「內部碳費法」訂定了全球統一每公噸300美元的內部碳價，並依照各事業群的碳排量收取碳費。

而向各事業群所收取的費用，則納入台達電子全球碳費基金，利用此基金投入再生能源科技發展、能資源管理和低碳創新，形成正向的減碳循環。