連鎖效應／業態創新 掌握三關鍵

產業迭代發展，從來不是一條線性的創新路徑，而是由創新者不斷大膽跳躍所定義的。

不僅是便利店、快餐業、美容業…，行業一次次遭受業態創新的衝擊，幾乎各行各業都曾被創新改寫，透過重新定位行業的價值體系，進行產業生態的顛覆，一舉打破現有的平衡，例如汽車保修業。

台灣汽車保修業店數高達27,000家，從早期的原廠保修與汽修師傅黑手店兩極化態勢，行業平衡最早被連鎖店打破，接下來是機油、輪胎等上游業者運用品牌形象整合輕裝切入，近20年則由各車廠透過認證中古車，順勢發展成保修聯盟。

就在汽車保修業逐漸進入生態穩定期，捷博公司從業態創新角度，透過引進日本6,800店Keeper Pro Shop，從汽美領域切入，尤其是高毛利的鍍膜服務，再度向市場發起沖擊。

對車主而言，若以接觸率來看，購買中古車或是修車是低頻，而汽車美容則是高頻，但捷博公司更進一步結合CAFE!N咖啡館，將消費觸點極大高頻化，對焦的就是業態創新。

業態創新的形成，三大關鍵缺一不可：

一、陳舊行業再造新物種

相對於黑手店，連鎖保修店就是新物種，與商品、服務和店格創新不同，新業態必然賦予顧客新價值。技師群全面帶證上崗，職人精神不是嘴上說說，捷博強調將日本Keeper的服務原汁原味帶進台灣，彭仕邦董事長強調：「一台車用四種抹布，連抹布都從日本進口。」細節中盡顯差異。

二、大幅度的體驗升級

拆解流程是標準化的起手式，但決定顧客體驗的是精細化的能力與程度。在科技時代要做到體驗升級，必然要結合Al技術，捷博公司投入開發KISS系統（KeePer® Intelligent Service System），並導入會員制，會員消費預約比例高達65%，活化場域降低閒置時間，2025年15店合計總到店車輛數達30,000台，成長逾170%。

三、管理或技術領先為基礎

KeePer的含金量，主要來自專利鍍膜技術。創新雙重鍍膜技術，採取玻璃塗層與樹脂塗層分兩道工序施作，除強化防潑水功能，亦能在日後維護降低水漬水痕，所使用塗層劑均為日本KeePer專利產品，施作時間僅有傳統做法的一半，有效解決顧客留車痛點，當天即可取車。

業態創新發揮價值重塑和創造性毀滅的巨大力量，加速陳舊原有業態，形成產業的迭代效應。

當產業新陳代謝加快，原地踏步者一不小心就被出局，而且還不知道發生了什麼。