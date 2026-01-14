工業扳手龍頭伯鑫1.35億元現金收購全通企業 擴張汽修工具版圖

工業手工具扳手大廠伯鑫（6904）加入復盛應用集團後，持續展開產業水平整合，14日宣布重要子公司加璽企業將以現金1.35億元，全資收購25年老牌手工具貿易商全通企業主要營業項目，擴張汽修類工具業務版圖，伯鑫表示目若美台貿易關稅協議順利公布為15%，對於今年手工具業展望將帶來實質助力。

伯鑫為亞洲工業扳手龍頭，鑑於台灣手工具業單打獨鬥的多，二代加入後就積極展開產業垂直整合跟水平擴張，除2025年支持復盛入股成為51%大股東，2026年更再度出擊與手工具貿易商全通企業談營業讓與，伯鑫以1.35億元上限金額收購其手工具業務，取得澳洲為主的汽修手工具業務。

伯鑫14日董事會通過對100%子公司加璽辦理2億元現增，透過該子公司承接全通業務，伯鑫副總經理吳昌旻表示，主要是因為伯鑫是製造業，而加璽為貿易業，與全通業態較相近，故透過加璽收購業務較為適合，而加璽本身專注工具車、一般手工具、園藝手工具，透過此次收購也補上汽修工具拼圖，能提供既有客戶更多產品選擇。

加璽與全通業務讓與案預計15日就生效，換言之，伯鑫將可開始認列全通營收。全通成立25年，專注手工具製造（部分加工流程管理）、銷售及貿易，主要業務是賣專業汽修手工具及其他周邊產品，2025年營收約2億元，公司為獲利狀態。

伯鑫此次收購全通是以過去該公司獲利能力的5~6倍計算，約定收購對價將分3期逐年支付，並視標的公司營業成果進行結算，若最終支付總金額超過1.35億元，會雙方各自通過董事會或股東會後支付。

吳昌旻表示，全通是伯鑫過去的客戶之一，目前也仍有2~3家對象洽談中，未來會持續推動產業整合，擴大手工具能量，期望今年不只一件好消息。

手工具業2025年受到輸美關稅20%衝擊大，相對日本關稅15%，雙方處於不平等起跑點，而近期美台關稅談判傳出可能拍板為15%，吳昌旻表示，若該消息確定，對於手工具接單將有正面幫助，而若在關稅衝擊持續下，則2026年上半預估景氣平平，6月後因客戶新合作洽談將成熟，下半年將有機會好轉。

伯鑫表示，汽修工具市場需求呈現持續且穩定的趨勢，藉此收購案，除可強化汽修手工具領域業務，並可取得全通企業多年所累積的通路資源，進一步擴展伯鑫其他手工具產品線動能，創造營運綜效。