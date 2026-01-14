土方之亂大停工！陳勝宏也受影響 建議將土方由填海造陸方式去化

土方之亂延燒，本身有營建事業的陽信銀行董事長陳勝宏坦言，自己在北市一處工地現在也已停工，「土資場還有容量，但是不收！」他也不解原因，而這後續除有交屋違約問題之外，更有工安疑慮，在開挖地下室施作連續壁時風險最大，停工太久可能導致崩塌。他說，現在台北港有收納公共工程的土方，建議政府可思考將土方由填海造陸的方式去化，新加坡及日本都有相關作法。

身兼台北市不動產開發公會理事長的陳勝宏表示，因為1月1日起上路的「營建剩餘土石方全流向管制」新制導致全台工程大停擺，土資場除不足之外，現在應是還有容量，只是不收，原因為何他也不解。現在土方之亂確實對營建業產生全面性影響。

陳勝宏指出，首先，開發商面臨與消費者合約問題，預售屋如因工期延宕而無法交屋，將面臨罰款及求償。再者，土方是開挖地下室時所清出的土石，此時正要施作連續壁是風險最大階段，如果停工，一旦下大雨時將可能面臨崩塌的工安危險。第三，央行規定購地貸款18個月內須動工，無法開工將面臨銀行收回貸款，另外，停工期間建商成本大幅增加，恐將轉嫁導致房價又上漲。