Q Burger加薪 啟動三戰略

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

Q Burger饗樂餐飲（7797）昨（14）日宣布2026年直營門市全面加薪計畫，平均加薪幅度超過3.5%，涵蓋全台超過200間直營門市，總計逾1,500人受惠，同步啟動2026年三大戰略「百店、百將、百萬會員倍增計畫」，從門市拓展、人才培育到會員經濟，全面推動營運效益升級。

Q Burger表示，此次大規模加薪並非因應缺工壓力的短期調整，而是在營運規模、制度成熟與長期競爭力基礎上，對「餐飲工作價值」所做出的結構性承諾。除了全面加薪，亦持續強化餐飲從業人員的薪資結構。店經理可參與每月績效獎金分潤，2025年前10%績優店經理全年平均可領20個月，整年符合條件者平均可領到約15個月。

Q Burger表示，透過標準化作業流程、數位化營運與教學系統，搭配教練式輔導與激勵制度，最快六個月即可培育一位店經理，在制度明確、升遷路徑透明的架構下，績優人員有機會逐步邁向百萬年薪水準。

Q Burger同時啟動「同業菁英轉職計畫」，針對具備連鎖餐飲相關經驗的專業人才提供轉職誘因，符合條件者最高可獲2.1萬元轉職獎金，藉此吸引具即戰力的人才加入，強化門市經營與管理梯隊，並為後續展店與營運擴張布局。

餐飲 加薪 薪資

延伸閱讀

民眾黨將自提軍購特別條例 國民黨團：與美溝通也持續在做

2026星座升遷排行榜出爐！第1名有望獲破格重用 火象期待下半年翻轉

領完年終就想走？年後轉職前，先盤點你的職涯資產負債表

比00878、00919表現亮眼！知美持續買進0056「去麥當勞別追求健康」：9％殖利率很香

相關新聞

緩解「土方之亂」 國土署祭4配套

內政部國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，掀起「土方之亂」，國土署昨祭出四項措施協助業者度過陣痛期，此外，...

電信寬頻產業 AI重新定義未來關鍵

「十年光纖投資路，家家光纖到戶」成大大寬頻最強競爭優勢，董事長張銘志表示，以光纖網路為基礎，未來要擴大布局，投資AIDC...

「土方之亂」內政部祭三解方 兼顧管理及效率

近期「土方之亂」引起房地產業界反彈，內政部國土管理署昨（14）日宣布三大對策，包含源頭分流、擴增去化處理量能、稽查不當哄...

國泰蔡家跨足寬頻事業

國泰蔡家出手投資寬頻事業，攜手中華電、台灣第三大有線電視業者TBC投資大大寬頻，要強化台灣網路韌性，打造台灣第二條網路骨...

高鐵發七個月獎金 創紀錄

受惠旅運量持續成長，台灣高鐵營運表現亮眼。高鐵公司2025年全年營收達546.4億元，年增2.75%，再度改寫歷年新高，...

伯鑫斥資1.3億 併全通企業

工業手工具扳手大廠伯鑫加入復盛應用集團後，持續展開產業水平整合，昨（14）日宣布子公司加璽企業將以現金1.35億元，全資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。