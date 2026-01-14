土方之亂有解 鋼廠出貨 可望打開水龍頭

國土管理署端出「加速營建剩餘土石方去化」方案，有效疏通營建工程瓶頸，鋼筋等建築鋼材市場需求將解凍，業內認為，豐興（2015）、威致、東鋼、海光等上市鋼廠「出貨水龍頭打開」，訂單將回流。

去年10月間「土方去化問題」蔓延，三個月時間爆出全台營建工地大停工亂象，對於鋼筋市場形成實質衝擊。因為當土方去化卡關，第一個被踩煞車的就是鋼筋進場時點，而現在土方問題有解，鋼筋大廠可望率先受惠，建築用鋼可望開始出貨流通。

上市鋼廠主管說，一旦土方去化流程恢復順暢，高雄、台中、雙北等都會區大量因土方問題而停滯的建案與公共工程工地，都可以短期重新啟動或加速推進，工地恢復基礎開挖、結構施作階段，可以有效催化對鋼筋、型鋼等結構用材的採購需求，為鋼鐵市場注入強心針，有助於消化當前偏高的社會庫存，對鋼價提供底部支撐。

更值得關注的是，新的土方辦法可有效強化源頭管理與分類技術，促進營建管理升級，減少現場廢棄物混雜，進一步推動預鑄工法發展，鋼筋混凝土牆、樓板的預鑄化趨勢將更具吸引力，此類工法對鋼材的品質一致性、加工精度及與混凝土的握裹力要求更高，將促使鋼筋廠從生產大宗規格品，轉向與預鑄廠協作，提供高規格、客製化的鋼筋組件，從而提升產品附加價值。

上市鋼廠主管表示，新的土方政策鼓勵循環經濟模式，將營建廢棄物精細分類、資源化，基本上與鋼鐵業發展「綠色鋼材」的趨勢相符。未來，使用再生材料、並能提供碳足跡數據的低碳鋼筋，將更易獲得重視永續性的公共工程及品牌建商青睞。

上市鋼廠主管表示，樂見國土署的土石方新政策，預期短期內將解凍停滯的營建工地能量，直接提高鋼材需求，並可間接驅動鋼材產品向高值化發展，為建築鋼材市場創造低碳、綠能的永續發展契機，更長期的角度觀察，有機會進一步對相關鋼種的產業升級帶來直接助益。