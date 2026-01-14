土方之亂有解 鋼廠出貨 可望打開水龍頭

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國土管理署端出「加速營建剩餘土石方去化」方案，有效疏通營建工程瓶頸，鋼筋等建築鋼材市場需求將解凍，業內認為，豐興（2015）、威致、東鋼、海光等上市鋼廠「出貨水龍頭打開」，訂單將回流。

去年10月間「土方去化問題」蔓延，三個月時間爆出全台營建工地大停工亂象，對於鋼筋市場形成實質衝擊。因為當土方去化卡關，第一個被踩煞車的就是鋼筋進場時點，而現在土方問題有解，鋼筋大廠可望率先受惠，建築用鋼可望開始出貨流通。

上市鋼廠主管說，一旦土方去化流程恢復順暢，高雄、台中、雙北等都會區大量因土方問題而停滯的建案與公共工程工地，都可以短期重新啟動或加速推進，工地恢復基礎開挖、結構施作階段，可以有效催化對鋼筋、型鋼等結構用材的採購需求，為鋼鐵市場注入強心針，有助於消化當前偏高的社會庫存，對鋼價提供底部支撐。

更值得關注的是，新的土方辦法可有效強化源頭管理與分類技術，促進營建管理升級，減少現場廢棄物混雜，進一步推動預鑄工法發展，鋼筋混凝土牆、樓板的預鑄化趨勢將更具吸引力，此類工法對鋼材的品質一致性、加工精度及與混凝土的握裹力要求更高，將促使鋼筋廠從生產大宗規格品，轉向與預鑄廠協作，提供高規格、客製化的鋼筋組件，從而提升產品附加價值。

上市鋼廠主管表示，新的土方政策鼓勵循環經濟模式，將營建廢棄物精細分類、資源化，基本上與鋼鐵業發展「綠色鋼材」的趨勢相符。未來，使用再生材料、並能提供碳足跡數據的低碳鋼筋，將更易獲得重視永續性的公共工程及品牌建商青睞。

上市鋼廠主管表示，樂見國土署的土石方新政策，預期短期內將解凍停滯的營建工地能量，直接提高鋼材需求，並可間接驅動鋼材產品向高值化發展，為建築鋼材市場創造低碳、綠能的永續發展契機，更長期的角度觀察，有機會進一步對相關鋼種的產業升級帶來直接助益。

土方 市場 建築

延伸閱讀

台北港開放收5萬方民間工程 每年40萬方上限有望擴增

國土署緊急召開「土方之亂」記者會 建商公會：抓到重點

水龍頭陳年水垢太頑強？清潔專家揭一種常見飲料可輕鬆去除

土方之亂變房市核彈？ 李同榮：房價恐加速下跌「硬著陸」

相關新聞

緩解「土方之亂」 國土署祭4配套

內政部國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，掀起「土方之亂」，國土署昨祭出四項措施協助業者度過陣痛期，此外，...

電信寬頻產業 AI重新定義未來關鍵

「十年光纖投資路，家家光纖到戶」成大大寬頻最強競爭優勢，董事長張銘志表示，以光纖網路為基礎，未來要擴大布局，投資AIDC...

「土方之亂」內政部祭三解方 兼顧管理及效率

近期「土方之亂」引起房地產業界反彈，內政部國土管理署昨（14）日宣布三大對策，包含源頭分流、擴增去化處理量能、稽查不當哄...

國泰蔡家跨足寬頻事業

國泰蔡家出手投資寬頻事業，攜手中華電、台灣第三大有線電視業者TBC投資大大寬頻，要強化台灣網路韌性，打造台灣第二條網路骨...

高鐵發七個月獎金 創紀錄

受惠旅運量持續成長，台灣高鐵營運表現亮眼。高鐵公司2025年全年營收達546.4億元，年增2.75%，再度改寫歷年新高，...

伯鑫斥資1.3億 併全通企業

工業手工具扳手大廠伯鑫加入復盛應用集團後，持續展開產業水平整合，昨（14）日宣布子公司加璽企業將以現金1.35億元，全資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。