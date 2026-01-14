黑松拚成長 三個布局

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

黑松（1234）邁向101周年，董事長張斌堂昨（14）日表示，2026年為「黑松元年」，將啟動三大布局包含研發中高齡適飲與無糖飲料、跨足酒類實體通路以及投資綠色生產，期望今年能「穩健中求成長」。

面對消費趨於保守、原物料高檔的市場環境，張斌堂表示，2026年是黑松101周年，也是邁向下一世紀的新起點，在這個關鍵時機更需要重新布局。未來除了聚焦主力飲品發展外，會將「研發中高齡適飲與無糖飲料」、「跨足酒類實體通路」以及「投資綠色生產」作為三大發展目標，展開黑松元年。

黑松2025年全年營收達95.1億元，年減7.2％。至於2026年營收能否重返百億元目標，張斌堂坦言，受到咖啡豆上漲、地緣政治等衝擊，傳產表現普遍辛苦，今年營收能維持就是好表現，目標「穩中求成長」。

黑松近年來進軍保健品領域，張斌堂表示，為了符合現代趨勢，除了飲料和酒類產品，黑松也希望能發展出「第三隻腳」，看好保健品成長潛力，目標三年內營收達5,000萬元規模。黑松仍處於適應階段，但公司將在動態變化中尋找合適的發展路徑。去年黑松與順天堂和台大合作，計畫以「食、養」的概念進軍生活化領域，擴展更多的市場機會。

中高齡飲品方面，張斌堂表示，因應國人健康意識提升及超高齡社會現況，黑松將與食品工業發展研究所合作，透過「智慧化食品創新平台」導入數位化感官品評技術，可作為無糖飲料、機能性、中高齡適飲產品之研發驗證，助攻未來新產品發展。

酒類實體通路方面，黑松目前酒類營收亦已占整體公司比重逾四成。張斌堂表示，自去年底黑松首次跨足酒類實體通路，開設第一家連鎖酒類專賣店「黑松酒覓」，目前來客數、客單價、營業額及會員註冊人數等，都優於預期，未來會以經營狀況作評估，下半年在雙北地區再開設分店。

在綠色生產方面，黑松加速產品綠色設計，預計今年完成黑松沙士、汽水等包裝變更，以符合綠色設計原則。

黑松 營收 中高齡

