台北市最新實價登錄交易總額 南港區暴衝第一名原因曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市114年10月實價登錄交易總額，台北市南港區衝上第一。記者楊正海／攝影。報系資料照
台北市114年10月實價登錄交易總額，台北市南港區衝上第一。記者楊正海／攝影。報系資料照

北市地政局公布最近一期、114年10月實價登錄交易件數437件，較9月減幅2.02%；交易總額243.90億元，較9月增幅65.30%；住宅價格指數127.69，較9月上升0.35 %。其中交易總額由南港區119.16億元衝第一，因有高總價交易案件，較9月增加1697.29%。

地政局指出，根據交易量及總額分析，114年10月實價登錄量價動態，全市交易量共437件，較9月446件減少9件，減幅2.02%，較前一年同期462件，減幅5.41%；交易總額為243.90億元，較9月147.55億元增加96.35億元，增幅65.30%，較前一年同期136.22億元，增幅79.05%。

各行政區10月交易量，7區增加、1區持平、4區減少，增幅最大為中正區，較9月增加29.17%；減幅最大為大安區，較9月減少30.43%。

地政局表示，各行政區交易總額依序由南港區119.16億元、大安區22.91億元及中山區17.67億元位居前3名；總額最少為萬華區，僅5.46億元，總額最高的南港區與最低的萬華區，差約20.82倍。交易總額增幅最大為南港區，因有高總價交易案件，較9月增加1697.29%；減幅最大為大同區，較9月減少64.14%。

另外，住宅價格指數分析，114年10月全市住宅價格指數127.69，較9月127.25上升0.35%，較前一年同期130.72下跌2.32%。大樓住宅價格指數139.66，較9月139.53上升0.09%；公寓住宅價格指數112.04，較9月111.46上升0.52%；小宅住宅價格指數127.39，較9月127.35上升0.03%。

地政局表示，觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，全市和公寓的月線及季線皆上漲，半年線皆下跌；大樓表現最強，月線、季線及半年線皆上漲；小宅的月線上漲，季線及半年線下跌。

公寓 北市 實價登錄

