土方之亂有解？吳國寶：制度鬆綁必須「說得到、做得到、落得下」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶。記者朱曼寧／攝影
土方之亂，內政部國土署14日召開記者會，提出多項制度調整與流程簡化方向。台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶表示，業界集體發聲已發揮實質效果，政府相關單位已正面回應並高度重視產業實務困境，顯示雙方溝通正朝正向發展，不過制度鬆綁必須「說得到、做得到、落得下」。

吳國寶指出，營建剩餘土石方並非單一縣市或個案問題，而是涉及公共工程、民間建案、港區填築及跨縣市運輸的系統性課題。過往因法規僵化、流程繁複，不僅推升營建成本、延宕工期，也增加非法棄置風險，對產業發展與環境管理皆非良性。

他表示，國土管理署此次提出的方向，包括簡化土石方運送與申報流程、放寬可直接利用之土石方不必進入土資場加工、擴增最終去處與臨時暫置場，以及跨部會與地方政府協同處理土方去化問題，均回應業界長期關切的核心痛點。

吳國寶強調，產業界支持政策改革，也願意配合制度調整，但關鍵在於政策必須能真正落地執行，而非僅停留在宣示層次，另提出三點具體建言。

第一，流程簡化須明確且一致：中央既已宣示鬆綁，國土署應盡速公布統一、清楚的作業指引，協調地方政府同步調整，避免中央放寬、地方仍以舊制卡關。

第二，最終去處擴增需有具體時程與量能：港區填築、公共工程需土、合法土資場與暫置場，應清楚揭示可收容量與啟用時程，否則難以實際紓解土石方堆置壓力。

第三，管理應回歸風險分級與效率治理：在強化 GPS 管理、防杜非法棄置的同時，應同步放寬高經濟價值、可直接利用之土石方，讓守法業者運作順暢、違法行為無所遁形。

吳國寶指出，雖然此次公布內容尚未完全符合業界期待，但已回應多項核心訴求，包括提出「C 點最終處理」的去化方向、開放「農地改良挖底」作法，以及針對小型車輛 GPS 管理提出具體配套，顯示政府已正面面對問題，整體可視為階段性成果。

不過，吳國寶也提醒，部分未鄰近主要港區的偏遠或山區，短期內仍可能面臨土方無處可去的困境，甚至已有工程因此停工，呼籲中央與地方在申請與審查流程上持續簡化，以避免行政延宕對產業與公共建設造成衝擊。

吳國寶表示，肯定國土署提出「A 點可直接銜接 C 點」的制度方向。未來若能透過地方自治法規修正，讓符合條件的土石方不必再經過中介處理，將可有效降低處理成本，對產業運作具有關鍵助益。

吳國寶補充，隨著土石方運送 GPS 管理制度逐步推動，系統穩定性同樣攸關制度成效。若出現當機、訊號不穩或資料無法即時回傳，恐影響三聯單作業與實際運送流程。建議國土管理署在制度初期同步強化系統穩定度、備援機制與彈性處理原則，確保行政管理與第一線實務運作能順利銜接。

