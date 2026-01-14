台灣邁入營建循環經濟關鍵期 建築美學協會：積極導入精細拆除策略

台灣建築美學文化經濟協會14日召開2026年會員大會，理事長劉培森表示，隨著全球永續浪潮襲來，台灣建築業已正式跨越傳統的廢棄物處理思維，邁向資源循環再生新紀元。這場變革的核心，在於將「精細拆除」的源頭管理與「永續建材」的科技應用深度結合，從根本上重塑營建產業的價值鏈。

落實循環經濟的首要關鍵在於前端的思維翻轉，劉培森說，配合國土署的施工指引，產業正積極導入「精細拆除」策略。這項技術不再是粗放式的破壞，而是透過由內而外、由上而下的科學化拆卸流程，在拆除現場第一時間便完成廢玻璃、金屬、木材及混凝土的精確分類。

這種精細化的源頭管理，不僅能確保再生材料無縫銜接至新建工程，更能有效降低因廢棄物處理不順導致的工期延宕風險。

在經濟效益上，則透過減少材料採購與運輸掩埋成本，為建案爭取更多的經費調配空間，並藉由嚴謹的流向追蹤機制，達成法規遵循與施工穩定的多贏局面。

當建材從廢棄物轉化為資源後，後續的科技驅動應用則是實現循環經濟的另一大支柱。劉培森說明，目前技術已能將拆卸下的混凝土與紅磚，經高規格製程轉化為「再生機制砂」，有效替代天然砂石。

在整體建築構造中，則應全面整合四大綠建材體系，首先透過「再生綠建材」提升回收料利用率，減少環境破壞；其次以「健康綠建材」的低甲醛無毒特性保障居住品質；並導入具備節能玻璃與隔音效能的「高能綠建材」強化建築外殼絕緣；最後結合天然木、竹等「生態綠建材」發揮材料固碳能力。藉由數位履歷與易拆解設計的導入，確保建築在規劃之初，便已建構出完整的資源再利用路徑。

展望未來，劉培森認為，台灣正步入營建循環經濟的關鍵期，這不僅是施工技術的進化，更是關於建築美學與綠能環保的集體提升，真正的建築美學除了以人文、科技與藝術為基石，呈現空間的真善美之外，更應建立在對大地資源的尊重之上。台灣建築美學文化經濟協會將持續倡導產業鏈整合，提升設計與施工的資源韌性，為社會建構一個與自然環境共生共榮的生活美學新文明。