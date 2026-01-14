快訊

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

澳網／葛藍喬安娜代表台灣出征一分大滿貫 次輪爆冷打敗世界第三

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

中石化高雄不動產招標未脫標 將持續推進資產活化

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中石化（1314）14日表示，該公司14日辦理高雄市不動產土地公開招標未脫標，將持續積極進行資產活化處分，以充實營運資金。

中石化積極活化廠房土地資產，日前公告高雄亞灣、高雄橋頭工業廠房兩案二次標售。中石化14日發重訊公告，有關該公司董事會通過處分部分高雄市投資性不動產土地案，該公司經已於今辦理公開招標，惟並未脫標，公司將持續積極辦理處分事宜。

中石化上月11日公告，為持續推動轉型策略，以活化資產及充實營運資金，該公司董事會通過，將針對處分部分高雄市投資性不動產土地案，進行第二次公開標售。中石化9月啟動高雄亞灣區94期重劃區建地標售案、10月啟動高雄橋頭廠工業廠房標售案，惟均流標，上月宣布兩案將啟動第二次公開標售。

中石化

延伸閱讀

騎車遇到瘋子！高雄男毒駕逆向行駛 迎面撞2機車逃

現役海軍士官落海 浮屍在高雄蚵仔寮港內

E.L.F.朝聖拍爆！高雄變身寶藍之城 SUPER JUNIOR「20周年大型應援」一次看 連「人行道燈號」都有彩蛋

初選民調差距接近引揣測 邱議瑩：不需要陰謀論

相關新聞

高鐵年終3.4個月！總獎金7個月創新高 史哲內部信也曝光

台灣高鐵公司2024年年終加上績效獎金及激勵獎金達逾6.5個月，據了解，2025年總獎金，每位員工年終獎金可拿3.4個月...

台北港開放收5萬方民間工程 每年40萬方上限有望擴增

國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理，土資場填埋量能不足，營建土方無處去，反而引爆土方之亂。國土署說明，台北港收...

沒2000萬難在台北安家？北市購屋總價2000到4000萬元漸成主流

作為全台房價最高的都會區，台北市的主流購屋總價帶，即將跨入2000萬元的門檻，小於1000萬元總價帶的房屋交易量僅剩1成...

國土署緊急召開「土方之亂」記者會 建商公會：抓到重點

營建剩餘土石方清運車輛新制上路，引發土方之亂，內政部國土署14日下午緊急召開「加速營建剩餘土石方去化」記者會，提出提供去...

啟動「黑松元年」！張斌堂：2026年「穩中求成長」、揭三大布局

黑松（1234）邁向101周年，董事長張斌堂14日表示，2026年為「黑松元年」，啟動三大布局包含「研發中高齡適飲與無糖...

國土署回土方之亂 不動產開發公會：制度鬆綁要說得到、做得到

針對土方之亂，內政部國土管理署提出多項制度調整與流程簡化方向。台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶今天表示，政府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。