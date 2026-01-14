中石化高雄不動產招標未脫標 將持續推進資產活化

中石化（1314）14日表示，該公司14日辦理高雄市不動產土地公開招標未脫標，將持續積極進行資產活化處分，以充實營運資金。

中石化積極活化廠房土地資產，日前公告高雄亞灣、高雄橋頭工業廠房兩案二次標售。中石化14日發重訊公告，有關該公司董事會通過處分部分高雄市投資性不動產土地案，該公司經已於今辦理公開招標，惟並未脫標，公司將持續積極辦理處分事宜。

中石化上月11日公告，為持續推動轉型策略，以活化資產及充實營運資金，該公司董事會通過，將針對處分部分高雄市投資性不動產土地案，進行第二次公開標售。中石化9月啟動高雄亞灣區94期重劃區建地標售案、10月啟動高雄橋頭廠工業廠房標售案，惟均流標，上月宣布兩案將啟動第二次公開標售。