美麗新宏匯影城控重複收水電費 宏匯廣場反擊：自去年6月起未繳費

因水電費用爭議引發停業風波的美麗新宏匯影城，指控遭宏匯方面要求重複繳交水電費用；對此，宏匯廣場14日出面回應，強調相關說法與事實不符，並指出影城自2025年6月起即停止繳納水電等營運費用，已構成違約，後續停供水電皆依雙方合約辦理。

美麗新宏匯影城於2020年底進駐新莊宏匯廣場，去年12月無預警對外宣布停業，期間曾多次於社群平台指出影城因電力與設備問題影響營運，並強調停業「非出於己願」，引發外界關注雙方合作關係與場地供電爭議。針對相關指控，宏匯廣場強調爭議核心在於合約履行與費用支付問題。

宏匯廣場指出，依雙方租賃合約約定，美麗新影城須自行負擔因經營或使用租賃空間所產生的各項費用，包含水電及相關營運支出。影城自開幕以來皆按月繳納相關費用，但自 2025 年 6 月起，在未提出異議的情況下，無故停止繳費，已構成違約。

宏匯廣場表示，因影城持續未履行合約義務，且多次溝通未獲具體回應，基於合約權利與管理責任，自 2025 年 12 月 8 日起停止水電供應；期間仍持續嘗試與影城溝通，盼其履行合約，以維護消費者與場域整體權益。不過，宏匯指出，美麗新影城最終仍於 12 月 22 日，未事先通知的情況下，透過社群平台對外宣布暫停營業並終止合約，宏匯廣場對此深表遺憾。

宏匯廣場強調，自美麗新影城進駐以來，一直視其為重要合作夥伴，並期望共同為新莊及周邊地區提供優質娛樂服務。不過，業者認為，企業在面臨營運挑戰時，仍應依約履行責任，並理性處理爭議，而非以未履行契約作為協商手段。

宏匯廣場也提到，美麗新影城近日對外說明中，部分內容已對公司名譽造成影響，未來將保留依法處理的權利，後續相關營運與費用爭議，皆將循法律途徑處理。