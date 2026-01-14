住宅冷！高資產族有錢、免貸款改買北市店面 專家這麼看

最新實價揭露，台北市億元以上的店面出現交易，東區商圈的大安路一段公寓1樓店面，去年11月交易約1.29億元、單價242.5萬元，共53.11坪，目前由服飾店及巧克力專賣店經營中，買方為法人公司採無貸款方式購入。

另外，中山區八德路二段一處二層樓透天店面，同月買家以1.28億元買下，土地46.59坪、建物72.68坪，目前由洋酒經銷商經營中，買方為室內裝修業的法人同樣無貸款入手。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，限貸令下2025年國內住宅市場冷清，不過對高資產族而言，不動產仍屬穩定長期投資標的，因此仍有不少本業收入實力強，資金豐沛的傳產業者「捨住宅、挑店面」，以不貸款入手保值性高的精華區店面，長期持有收租之外，還可資產傳承。

張旭嵐指出，以大安路一段同路段店面交易來看，店面租買行情仍和過去有一段距離，過去巷弄公寓一樓店面曾有單價359萬元的交易，而今年正路段交易242.5萬元，並不算高。