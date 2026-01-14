台北港開放收5萬方民間工程 每年40萬方上限有望擴增

國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理，土資場填埋量能不足，營建土方無處去，反而引爆土方之亂。國土署說明，台北港收容北北基桃竹約3000萬方，除公共工程外，也放寬合法土資場、具公益性的民間工程及出土量達5萬方以上的民間工程，也可以進台北港；同時雙北市府也有意向台北港承租一塊地，委外做篩分及暫置可加快速度。

國土署營建管理組長李守仁今在記者會上說明，2025年營建剩餘土石方總產出量為1053萬方，六都就占全國84%，跟交通部協調增加港區去化，其中台北港收容北北基桃竹約3000萬方，以前只有公共工程營建剩餘土石方才能進台北港，經交通部同意，現在調整成公共工程、合法土資場、具公益性的民間工程，如都更、社宅、危老或促參案件等，及出土量達5萬方以上的民間工程，也可以進到台北港。

媒體詢問台北港一年可收公共、民間工程共3000萬方，但台北港現在一年僅開給北北基桃民間工程共40萬方額度，遠遠不足收容民間工程量能，未來是否還會擴增額度？國土署副署長朱慶倫說，40萬方確實不足，原則上將會擴增。

國土署長吳欣修指出，雖然台北港一年開40萬方額定，但去年只有28萬方，關鍵在於土資場是否做好篩分，他也點出，雙北近年情況改變，因為素地減少，都更或拆除老房案件變多，篩分必須做得更仔細，否則台北港不收。

吳欣修說，台北市府、新北市府昨天開會時也表達，有意願向台北港承租一塊地，並委請業者做快速篩分及暫置可加快速度，不會都卡在暫置型土資場。

媒體又問雙北多為都更案，如何達成源頭減量？朱慶倫說，過去對於營建剩餘土方的政策是要挖填平衡，但因為雙北多危老都更，需要拆除老房子會產生營建混合物，透過篩分還是有很多可以利用。

吳欣修表示，源頭減量概念是比如水泥磚塊應處理至一定大小，部分可回填基礎或加入預拌混泥土，有些公共工程已經有加入此工法。他認為，土資場也應思考轉型做可再利用的粒料，減輕填埋場壓力。