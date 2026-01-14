快訊

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

三大法人買超近140億元助攻台股飆雙高 1,502檔上漲、77檔齊亮燈

啟動「黑松元年」！張斌堂：2026年「穩中求成長」、揭三大布局

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
黑松董事長張斌堂(中)於宣告黑松元年正式啟動，左為特助張建章、右為總經理張智鈞。圖／黑松提供
黑松董事長張斌堂(中)於宣告黑松元年正式啟動，左為特助張建章、右為總經理張智鈞。圖／黑松提供

黑松（1234）邁向101周年，董事長張斌堂14日表示，2026年為「黑松元年」，啟動三大布局包含「研發中高齡適飲與無糖飲料」、「跨足酒類實體通路」以及「投資綠色生產」，期望今年能「穩中求成長」。

面對消費趨於保守、原物料高檔的市場環境，張斌堂表示，2026年是黑松101周年，也是邁向下一世紀的新起點，在這個關鍵時機更需要重新布局。未來除了聚焦主力飲品發展，會將「研發中高齡適飲與無糖飲料」、「跨足酒類實體通路」以及「投資綠色生產」作為三大發展目標，展開黑松元年。

黑松2025年全年營收達95.1億元，年減7.2％。至於2026年營收能否重返百億元目標，張斌堂坦言，受到咖啡豆上漲、地緣政治等衝擊，傳產表現普遍辛苦，今年營收能維持就是好表現，目標「穩中求成長」。

黑松近年來進軍保健品領域，張斌堂表示，為了符合現代趨勢，除了飲料和酒類產品，黑松也希望能發展出「第三隻腳」，看好保健品成長潛力，目標三年內營收達5,000萬元規模。黑松仍處於適應階段，但公司將在動態變化中尋找合適的發展路徑。去年黑松與順天堂和台大合作，計畫以「食、養」的概念進軍生活化領域，擴展更多的市場機會。

中高齡飲品方面，張斌堂表示，因應國人健康意識提升及超高齡社會現況，黑松將與食品工業發展研究所合作，透過「智慧化食品創新平台」導入數位化感官品評技術，可作為無糖飲料、機能性、中高齡適飲產品之研發驗證，助攻未來新產品發展。

酒類實體通路方面，黑松目前酒類營收亦已占整體公司比重逾四成。張斌堂表示，自去年底黑松首次跨足酒類實體通路，開設第一家連鎖酒類專賣店「黑松酒覓」，目前來客數、客單價、營業額及會員註冊人數等，都優於預期，未來會以經營狀況作評估，下半年在雙北地區再開設分店。

綠色生產方面，黑松加速產品綠色設計，預計今年完成黑松沙士、汽水等包裝變更，以符合綠色設計原則。

黑松

延伸閱讀

抗衰老博士從不吃保健品、30歲才開始跑步 真正長壽關鍵是最基礎的2件事

日媒：日向陸出口酒類「通關多花一個月」 恐與中方報復高市言論有關

高雄2線3星警官「面帶酒容」進辦公室拒酒測！未完成請假遭懲處

一改保守形象！沙烏地悄悄鬆綁70年禁酒令 傳飯店也預計提供酒類

相關新聞

國土署緊急召開「土方之亂」記者會 建商公會：抓到重點

營建剩餘土石方清運車輛新制上路，引發土方之亂，內政部國土署14日下午緊急召開「加速營建剩餘土石方去化」記者會，提出提供去...

高鐵年終3.4個月！總獎金7個月創新高 史哲內部信也曝光

台灣高鐵公司2024年年終加上績效獎金及激勵獎金達逾6.5個月，據了解，2025年總獎金，每位員工年終獎金可拿3.4個月...

台北港開放收5萬方民間工程 每年40萬方上限有望擴增

國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理，土資場填埋量能不足，營建土方無處去，反而引爆土方之亂。國土署說明，台北港收...

啟動「黑松元年」！張斌堂：2026年「穩中求成長」、揭三大布局

黑松（1234）邁向101周年，董事長張斌堂14日表示，2026年為「黑松元年」，啟動三大布局包含「研發中高齡適飲與無糖...

國土署回土方之亂 不動產開發公會：制度鬆綁要說得到、做得到

針對土方之亂，內政部國土管理署提出多項制度調整與流程簡化方向。台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶今天表示，政府...

土方之亂 國土署提4大措施協助業者度過新制陣痛期

內政部國土署今年初起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，卻因合法收土場域量能不足，導致土...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。