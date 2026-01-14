房市冷了一年…北市各區房價開始洗牌 南港、內湖逆勢領漲

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據實價登錄資料，近一年台北市各行政區平均房價中，南港區平均房價由每坪78.6萬元攀升至83.5萬元，年漲幅達6.2%，居全市之冠；內湖區則由71.9萬元上漲至75.1萬元，年增幅4.5%，排名第二。

此外，中正區與北投區年漲幅亦皆超過3%，表現相對穩健。相較之下，部分高價區及成熟商圈，如中山、大同及信義等行政區，房價則出現小幅回檔。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，近一年台北市各區的平均房價漲跌互見，具備科技產業、企業進駐或重大建設利多的區域，仍能吸引自住與長期置產族群進場，支撐房價表現。

反觀部分蛋黃區與傳統商圈，由於房價基期已高，加上政策限制與買方觀望情緒升溫，價格出現合理修正實屬正常現象。

莊思敏表示，南港與內湖區房價表現亮眼，主要是因為有建設題材和產業題材的加持，內湖有內湖科學園區，南港有高鐵、LaLaport、南港軟體園區、中信金融園區，輝達（NVIDIA）研發中心等，再加上「東區門戶計畫」持續推進，使港湖地區的房市能見度不斷提升，不僅帶動大量就業人口進駐，也轉化為穩定的剛性購屋需求，讓房價展現較強韌性。

