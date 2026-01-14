快訊

土方之亂 國土署提4大措施協助業者度過新制陣痛期

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱／台北即時報導
營建管理組長李守仁說明，近期行政院、內政部邀集出土較多的直轄市討論餘土去化，共有四大方向協助地方政府解決土方問題，包括擴充去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、開放小貨車裝載砂石土方德申請裝置GPS。記者張曼蘋／攝影
內政部國土署今年初起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，卻因合法收土場域量能不足，導致土方無處去，掀起土方之亂。國土署今祭出四大措施要協助業者度過陣痛期，包含擴增最終去處、增設臨時暫置場、簡化土石方運送流程及小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS。

國土署今辦記者會，由署長吳欣修、副署長朱慶倫、營建管理組長李守仁、參事蔡長展等人說明。李守仁表示，近期行政院、內政部邀集出土較多的直轄市討論餘土去化，共有四大方向協助地方政府解決土方問題，包括擴充去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、開放小貨車裝載砂石土方得申請裝置GPS。

國土署統計，截至去年12月底止六個直轄市中，營建剩餘土石方產出量約占84%，其中北部地區占總出土量59.1%、中部地區21.8%、南部地區18.%、花東地區1.1%

李守仁指出，為協助後端去處，國土署與交通部協調後，台北港收容北北基桃竹約3000萬方土石方、台中港收容200萬方、彰濱工業區收容104萬方、高雄市南興計畫的暫置與填埋大概700萬方，等到118年高雄港也可開放3615萬方，能解決嘉義縣市、台南市及高雄市的土方去化問題。另地方政府的大型填埋場還可收受1011萬方，今年度新竹縣會再加一場300萬方填埋型的土資場。

至於簡化土石方運送流程部分，李守仁說明，原先土方運送流程是從公共工程、民間工程產生的土石方A點，運送到土資場B點，再運送到最終使用場所C點，但像新北市、高雄市都有土石方自治條例，就可簡化，可直接從A點到C點，有價、可直接利用或未夾雜廢棄物的土石方，可不經土資場加工分類，簡化處理流程。

另有業者反映市區道路狹小，盼小型工程車也可載運土石方，李守仁提到，這部分已協商交通部同意，小貨車只要不超載，且符合道路規範，也可載運土石方。

至於外界質疑為何新政上路半個月才說明，吳欣修解釋，其實該政策從2024年就開始檢討，過程中都有找部會代表或公會討論，並在去年8月正式公布，當時就告知業者別觀望，但多數業者習慣過去「收了錢自行處理、政府不追蹤」樣態，直到去年12月下旬才大量湧入申請裝GPS。

李守仁補充，目前總申請數是5303台，裝機中為1043台，可上路的有4260台，平均作業時間已縮短至3天內，根據去年出土量計算，全台一天約需6000輛車力，再加緊一點就能達到土方需求。吳欣修也說，國土署也不反對業者繼續使用地方政府環保局的監控系統，但希望藉由這次新制提升到「即時回傳」，以精確掌握土石流向。

國土署統計，截至去年12月底止六個直轄市中，營建剩餘土石方產出量約占84%，其中北部地區占總出土量59.1%、中部地區21.8%、南部地區18.%、花東地區1.1%。圖／國土署提供
國土署今辦記者會，由署長吳欣修、副署長朱慶倫、營建管理組長李守仁、參事蔡長展等人說明。記者張曼蘋／攝影
