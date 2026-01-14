Q Burger宣布2026年平均加薪逾3.5% 同業轉職再加碼2.1萬元

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Q Burger（7797）饗樂餐飲14日宣布2026年直營門市全面加薪計畫，平均加薪幅度超過3.5%。聯合報系資料照／記者江婉儀攝影

Q Burger（7797）饗樂餐飲14日宣布2026年直營門市全面加薪計畫，平均加薪幅度超過3.5%，涵蓋全台超過200間直營門市，總計逾1,500人受惠，同步啟動2026年三大戰略「百店、百將、百萬會員倍增計畫」，從門市拓展、人才培育到會員經濟，全面推動營運效益升級。

Q Burger表示，此次大規模加薪並非因應缺工壓力的短期調整，而是在營運規模、制度成熟與長期競爭力基礎上，對「餐飲工作價值」所做出的結構性承諾。除了全面加薪，亦持續強化餐飲從業人員的薪資結構。店經理可參與每月績效獎金分潤，2025年前10%績優店經理全年平均可領20個月，整年符合條件者平均可領到約15個月。

Q Burger表示，透過標準化作業流程、數位化營運與教學系統，搭配教練式輔導與激勵制度，最快6個月即可培育一位店經理，在制度明確、升遷路徑透明的架構下，績優人員有機會逐步邁向百萬年薪水準。

Q Burger同時啟動「同業菁英轉職計畫」，針對具備連鎖餐飲相關經驗的專業人才提供轉職誘因，符合條件者最高可獲2.1萬元轉職獎金，藉此吸引具即戰力的人才加入，強化門市經營與管理梯隊，並為後續展店與營運擴張布局。

Q Burger表示，2026年將透過多元店型展店策略，包含「標準店型的敏捷拓展」與「全日運營店型的營收倍增」兩大成長引擎，創造相當於200間門市營收成長的整體效益目標。其次，將推動「百將育成計畫」，2026年預計培育200位加盟主與店經理，強化門市經營與擴張基礎。

此外，去年第3季推出新版App後，會員數已突破150萬。目前透過會員數據平台與會員分級經營策略，持續提升回客率與購買金額，目標於2026年邁向200萬會員規模，並進一步提高頂級會員占比，帶動門市營收貢獻加倍成長。

