土方之亂有解？吳國寶：制度鬆綁關鍵在能否真正落地

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣省不動產建築開發公會理事長吳國寶說，制度鬆綁必須說得到、做得到、落得下。圖／業者提供
台灣省不動產建築開發公會理事長吳國寶說，制度鬆綁必須說得到、做得到、落得下。圖／業者提供

營建剩餘土石方去化問題長期困擾營建產業、地方政府及公共工程推動效率。內政部國土管理署日前召開記者會，提出多項制度調整與流程簡化方向。對此，台灣省不動產建築開發公會理事長吳國寶14日表示，政府已正面回應業界訴求，顯示溝通正朝正確方向前進，這也是日前產業界集體發聲所帶來的具體成果。

吳國寶指出，營建剩餘土石方並非單一縣市或個別工程的問題，而是橫跨公共工程、民間建案、港區填築及跨縣市運輸的系統性課題。過去因法規僵化、流程繁複，不僅推高營建成本，也延宕工程進度，甚至衍生出非法棄置風險，對產業與環境皆非正向發展。

他表示，國土管理署此次提出的方向，包括簡化土石方運送與申報流程、放寬可直接利用土石方不必進入土資場加工、擴增最終去處與臨時暫置場，以及跨部會協調地方政府共同處理去化問題，均切中業界長期以來的核心痛點。

不過，吳國寶也強調，制度改革的關鍵在於「能否真正落地」。他提出三點具體呼籲：第一，流程簡化須明確化、標準化，避免中央放寬、地方仍以舊規定卡關；第二，港區填築、公共工程及合法土資場等最終去處，應清楚揭示可收容量與啟用時程，否則難以實際紓解土方壓力；第三，管理應回歸風險分級與效率治理，在防杜非法棄置的同時，讓守法業者能順利運作。

吳國寶指出，此次國土署已明確回應多項核心訴求，包括提出「C點最終處理」方向、開放業界長期呼籲的「農地改良挖底」作法，並針對小型車輛GPS管理機制提出解套方案，顯示政府確實正面面對問題，整體可視為階段性成果。

針對GPS管理制度，他也提醒，系統穩定性與備援機制同樣重要，若出現當機或資料無法即時回傳，恐影響三聯單作業與實際運送流程，增加守法業者的行政風險，建議制度推行初期應保留彈性處理空間。

吳國寶坦言，部分未鄰近港區的偏遠或山區，短期內仍可能面臨土方無處可去的困境，已有工程因此停工，呼籲中央與地方政府持續簡化審查程序，避免對產業與公共建設造成雙重衝擊。

他最後強調，此次從產業集體發聲到政策回應，證明只要持續溝通，制度確實有機會改善，未來仍期待中央與地方攜手，讓政策真正落實於第一線實務。

