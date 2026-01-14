北市社宅申請變簡單了 「在家點點滑鼠」不再錯過每次招租

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「台北市社宅統一登記平台」今日上線，民眾只要在平台建立基本資料，就可成為社宅「準申請人」，未來如力行社宅招租時，民眾接到通知後登入平台、點選申請鍵，即可完成申請。記者林佳彣／攝影
北市社宅招租常吸引許多人申請抽籤，市府「台北市社宅統一登記平台」今日上線，只要在平台建立基本資料，就可成為社宅「準申請人」；未來招租時，民眾接到通知後登入平台、點選申請鍵，即可選擇社宅及房型申請。

住都中心過往受理申請方式包含網路、郵寄或現場臨櫃，民眾準備戶籍資料、財產資料、所得清單等相關申請資料，須至各行政單位以現場或網路申請，但各項資料皆有一定效期。

為簡化民眾至各行政機關申請文件次數，都發局與住都中心如今推出統一登記平台並介接數發部MyData，經民眾授權即可一次性取得戶籍、財稅等資料，減少民眾須逐一準備申請文件作業程序，且登入過程皆透過政府資安機制加密保護。

民眾可隨時隨地預先線上登記，只要「登入、資料填寫、授權、確認」簡單4步驟，1次登記即成社宅的準申請人。再者，若有社宅招租時，平台會自動發送簡訊或以電子郵件主動通知，準申請人只需再登入平台、按下「我要申請社宅」，即完成該社宅的正式申請作業，準申請人可隨時登入平台查詢申請及抽籤等紀錄，不漏接招租訊息。

依目前社宅申請程序，採先抽籤、後審查，倘經實質審查後發現資料尚有補充，仍會再通知民眾補充相關證明文件。

為鼓勵民眾使用新平台，住都中心推出限時好康，即日起至2月底前完成登記者，1月及2月將各抽出100人贈送超商百元禮券，每人限領1次。有意申請者，可上網搜尋「台北市社宅統一登記平台」或於上班時間電洽住都中心資產經營部（02-25925116）。

住都中心表示，該平台也針對民眾居住現況及未來居住需求等問卷調查，作為未來住宅政策研擬的參考。是否屬輪候制模式，仍需視後續住宅政策整體規畫而定。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱高度肯定北市新作法，「這是非常進步的制度」，好處一是便民，有別於過往每次申請都要繳一次資料、天天緊盯招租訊息，如今只要登記一次即可，還有人來通知且不漏接訊息。

彭揚凱說，好處二是透過該平台，北市府可全面性、有效地掌握到底有多少人需要社宅，也能作為興辦社宅政策的重要參考。他認為，北市作為台灣的表率，全國各縣市政府都應該建立社宅的登記制度。

市民林小姐大讚便民措施，但還不到位。每次社宅招租都要重新抽籤，但北市地理位置不算大，只要有得住就很不錯，希望市府可盡早推動輪候制，會讓大家更有感。

力行社宅位在中山區朱崙街，基地面積911平方公尺，是一棟地下2層、地上8層建築物，此為模擬圖。圖／台北市都發局提供
「台北市社宅統一登記平台」今日上線。圖／擷取自「台北市社宅統一登記平台」
民眾只要在「台北市社宅統一登記平台」建立基本資料，就可成為社宅「準申請人」，招租訊息不漏接。圖／北市住都中心提供
