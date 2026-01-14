LINE GO 公布2025用戶移動數據：共享運具日常化、體驗導向消費成形

台灣MaaS（Mobility as a Service）移動生態圈平台業者LINE GO公布2025年度用戶移動數據回顧。數據顯示，台灣城市移動的模式出現變化，包含共享運具從特定情境使用走向日常化、用戶消費決策從價格導向轉為體驗導向，以及不同區域經濟活動塑造出不同的移動樣態。

2025年LINE GO用戶已超過485萬，30-39歲的族群成為選搭減碳計程車的主要使用者。從叫車地點觀察，台中高鐵站成為全台叫車量最高的地標，反映台中承接南北商務客、旅遊中轉與跨城移動需求，是在台灣交通版圖中扮演重要的樞紐。

機場接送服務在2025年追求極致效率，LINE GO即時接機服務讓乘客領完行李後，平均等候時間僅需4分鐘即可上車。值得注意的是，台中西屯區的用戶最常使用接送機服務，顯示該區強勁的商務與國際移動頻率。LINE GO以科技驅動服務，持續回應用戶需求並推出貼近使用場景的功能，包含「幫人叫車」、「即時接機」等功能，滿足乘車多方溝通需求並提升整體體驗。

2025年租車服務趟次較 2024 年接近倍數成長。因應需求成長，LINE GO近期同步進行首頁改版，將使用動線清楚區分為「叫車」與「租車」兩大主線，讓用戶能依據當下移動需求，以更直覺的方式快速找到合適服務，反映平台以數據回饋，來驅動產品設計調整的方向。

租車時長方面， 2024年共享車服務以4–48小時的計畫型旅遊為主，2025年則明顯地轉向四小時以下的生活型使用。尤其一小時內的租借趟次成長六倍，使用情境也明顯從計畫型旅遊，轉向短時、生活型移動，把租車當成自家車用的趨勢。另外，平均消費金額也較去年成長八成，反映用戶願意為了舒適度與質感，選擇更高階車款。

共享機車自2025年9月上線，使用趟次比率逐月呈現雙位數成長。新北市三重區成為最頻繁的還車地點，反映雙北通勤族白天於台北市活動、夜晚跨區返家的生活型態，也凸顯共享機車在大眾運輸末端接駁中的補位角色。值得注意的是，近四成共享機車用戶同時使用平台其他服務，顯示二輪與四輪並行的「組合式移動」正在成形。

LINE GO代駕數據出現區域特色。其中台中西屯區用戶使用頻率最高，高峰集中於周五晚間 21:00。反映在晚餐首波聚會結束後即開始湧入代駕需求，「酒後不開車」的安全觀念已成為主流。

綜觀2025年LINE GO服務數據，用戶行為展現了三大特徵。包括共享運具日常化，共享汽機車需求不再侷限於特殊假期使用，而是深度融入日常生活。消費經驗精緻化，用戶願意為高品質體驗付費，從「價格敏感」轉向「體驗導向」。 區域經濟特色，台中西屯區展現了強大的高端消費與社群活動力，而新北三重則維持了強勁的通勤韌性。