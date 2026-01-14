Bolt 在台上線滿三個月 營運量較初期增加近五成

歐洲行動叫車領導品牌Bolt在2025年9月底正式進軍台灣，上線滿三個月。根據Bolt的營運觀察，自進入台灣市場以來，平台整體業務規模呈現明顯成長，完成行程量相較初期約有近五成的提升。作為上線滿三個月的階段性成果，這些數據反映出台灣用戶在既有移動需求下，對多元行動選擇的實際使用情況，也呈現Bolt在台灣市場逐步累積的成績。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，從使用情境來看，叫車需求明顯集中於周五、周末晚間時段，反映夜間外出與週末活動帶動的叫車高峰。熱門上車地點則以台北市信義區夜生活與餐飲聚集區為主，包括 ATT 4 FUN、一蘭拉麵等場域，以及作為重要交通樞紐的台北車站，叫車服務已成為夜生活、深夜餐飲與市中心移動的重要輔助選項。

在行程距離方面，Bolt觀察到用戶的多元使用需求。最長的單趟行程高達354公里，從台北一路前往高雄，顯示叫車服務在特定情境下可滿足長距離移動需求。

除了用戶端的使用情況，Bolt 亦持續為在地駕駛夥伴提供穩定的接單機會。數據顯示，Bolt 駕駛單週最高淨收入扣除平台服務費超過新台幣6萬元，呈現投入度較高的駕駛夥伴，透過平台接單所展現的具體收入表現。

曾憲竑表示，三個月的數據觀察，讓既有的移動樣貌被更清楚地呈現。從夜間與週末的使用高峰，可以觀察到人們在不同生活場景下，對安全、即時行動服務的實際需求。Bolt 將持續深耕在地市場，結合全球營運經驗與台灣城市特性，為乘客與駕駛夥伴提供更多元、有效率的移動選擇。