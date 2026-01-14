泛服務業51萬餘筆工作機會 這3類「事求人」人力告急

年關將近，缺工問題未見緩解。根據勞動部最新調查顯示，全台缺工人數逼近26萬人，其中以服務業最為嚴峻，共計15.4萬個職缺占整體59.5%，人力吃緊，也成為影響營運與服務品質的重要變數。

1111人力銀行調查發現，今年第1季仍有4成4企業坦言存在明顯人力缺口將持續徵才，徵才需求最為火熱的產業，集中在傳產製造業、資訊科技業、建築營造/不動產、餐飲/住宿、醫療/照護/環境衛生及等五大領域。若是以餐飲、住宿、零售、運動╱旅遊╱休閒、醫療服務、教育服務、美髮╱美容及其他服務業這8小類別來看，截至2025年12月，1111人力銀行的後台工作機會數高達51萬4115筆，雖較去年同期微幅下滑1.4%，但在醫療服務、運動╱旅遊╱休閒及其他服務業等3類別的工作機會數卻不減反增，缺工情況較2024年更加嚴峻。

疫情之後，缺工已從服務業的短期現象轉為結構性問題，1111人力銀行發言人曾仲葳表示，服務業長期面臨工時彈性不足、工作強度大與人力流動率高等挑戰，企業即便持續開缺，也難以補齊人力。曾仲葳認為，隨著年前、年後轉職潮即將啟動，對求職者而言，正是進入服務業、醫療照護、教育培訓與零售休閒產業的好時機，因為相關職缺選擇多、上工速度快，只要願意嘗試，工作機會相當充足。

曾仲葳指出，近年求職行為明顯改變，求職者不再想花大量時間「撒網式投履歷」，而是期待快速、精準媒合。1111導入「AI小精靈」，協助求職者依履歷條件、偏好職務與產業需求，自動推薦適合職缺，大幅縮短找工作時間，也提高企業與人才成功媒合的機率。曾仲葳表示，AI工具並非取代人力，而是幫助求職者把時間花在真正有機會的工作上，對急需用人的服務業來說，更能加快上工速度，減輕缺工壓力。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，1111人力銀行將持續透過AI技術、大數據分析與多元徵才活動，扮演企業與求職者之間最有效率的橋樑，讓缺工不再成為產業發展的絆腳石，也讓更多人能在新的一年，順利找到理想工作、迎接嶄新開始。