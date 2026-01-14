台北房市洗牌！港湖房價還在漲 這三區回跌了
受銀行房貸限額、央行信用管制影響，房市急速降溫，不過根據實價登錄，近一年北市南港區平均房價由每坪78萬元攀升至83萬元，年漲幅多達6%，內湖區則由71萬元上漲至75.萬元，年增幅4.5%，排名第二。
此外，中正區與北投區年漲幅亦皆超過3%，表現相對穩健。相較之下，部分高價區及成熟商圈，如中山、大同及信義等行政區，房價則出現1%以上的小幅回檔。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，近一年北市各行政區房價漲跌互見，具備科技產業、企業進駐或重大建設利多的區域，仍能吸引自住與長期置產族群進場，支撐房價表現。
其中南港與內湖區房價表現亮眼，主要是因為有建設題材和產業題材的加持，內湖有內湖科學園區，南港有高鐵、LaLaport 、南港軟體園區、中信金融園區，輝達研發中心等。
再加上「東區門戶計畫」持續推進，使港湖地區的房市能見度不斷提升，不僅帶動大量就業人口進駐，也轉化為穩定的剛性購屋需求，讓房價展現較強韌性。
此外，同樣具備產業發展題材的北投區，近一年房價年漲幅達3.4%，排名第四，表現亦佳。
莊思敏指出，北投受惠於北士科、輝達台灣總部以及捷運環狀線北環段的規劃，近年吸引了眾多建商與看好未來產業紅利的購屋族群進場布局，部分新建案單價甚至站上每坪120萬元以上，進一步推升整體房價表現。
至於信義、大同及中山區房價出現1-2%修正，主要是這些區域本身房價基期就相對較高，近期受到政府房市控管政策影響，民眾貸款難度提高、追價意願轉趨保守，房價進入高檔盤整的階段。
莊思敏指出，雖然房市環境存在波動，但台北市擁有穩定的就業人口與剛性居住需求，房價支撐力道相對強勁，下修空間有限，特別是有產業題材、捷運交通優勢及危老都更潛力的區域，更是具備長期看漲的動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言