亞翔子公司榮工西門町購地 今年首宗每坪千萬地王

工業機電系統整合工程廠亞翔子公司榮工工程董事會今天決議斥資新台幣8.5億元，收購駿富國際開發100%股權，以取得都更案實施者資格。另也投入8.21億元向駿富國際開發取得土地與建物，土地面積約74.72坪，換算約1坪1100萬元。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨指出，此案為今年首宗每坪單價千萬交易案。由於該土地上有建物，不僅可以用都更開發取得容積獎勵，比素地值錢，加上該地點屬於第四種商業區土地，容積高達800%，又臨中華路一段，屬於西門町商圈範圍，整合後開發價值高，具條件衝上每坪單價千萬元價格。

盤點過去每坪單價千萬交易案，2024年3月，大同公告將芙蓉大樓出售給璞永建設、璞慧建設、璞慶開發企業、海悅國際開發、敦富開發建設、鈜富開發、濟盟建設、台灣樂菲公司，並已完成簽約，交易總金額131.25億元，土地面積約860.0317坪，換算每坪單價達1526萬。

同年9月，海悅、達麗建設等企業公告以總價95.88億元，買下位於台北SOGO商圈土地，土地面積折合約787.11坪，換算每坪1218萬元。

亞翔今天公告指出，榮工工程將向夏姿人文建設、哲霖開發及鈞臨投資收購駿富國際開發100%股權，對價條件為8.5億元，預計2月底前完成交割。

亞翔表示，收購駿富國際開發案完成後，將維持其都市更新重建的現有業務並繼續經營，進行營運策略整合，以發揮整合綜效。預期將有助整體資源配置及營運管理整合，對未來營運發展具正面影響。

榮工工程董事會今天同時通過以8.21億元，向駿富國際開發購買台北市中正區城中段一小段822地號等4筆土地及60建號等2筆建物，土地面積247平方公尺，約74.72坪，約1坪1100萬元。

榮工工程透過公告說明，該土地權利價值平均單價每坪1299萬9944元，鑑價金額計算方式為74.72坪乘上1299萬9944元，總價為9億7135萬5816元。